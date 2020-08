Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că de la 1 septembrie încep evaluările în şcoli

Autorităţile locale vor evalua, în perioada următoare, situaţia epidemiologică în funcţie de care se va aplica, pentru începerea anului şcolar, varianta potrivită din cele trei scenarii de lucru: prezenţa fizică a tuturor elevilor, învăţarea exclusivă online sau o combinaţie între cele două.

Nelu Tătaru, ministrul sănătăţii: La nivel local, doar DSP-urile şi inspectoratele şcolare judeţene ştiu aceste situaţii pentru fiecare şcoală în parte. Noi am făcut regulile, precauţiile, precum şi scenariile care se pot aplica; iar evaluarea situaţiei epidemiologice ultima dată o vom face pe 7 septembrie. Încep evaluările fiecărei şcoli încă de la 1 septembrie, la 7 septembrie vom vedea şi gradul de diseminare sau transmitere locală în fiecare localitate în parte. A fost o jumătate de an în care, într-adevăr, am putut vedea o lipsă a activităţii şcolare, precum şi o reticenţă sau temere în a începe această şcoală. De la medicina muncii noi am primit inclusiv nişte recomandări pe care le-am aplicat, ca personalul didactic şi nedidactic peste 65 de ani sau cu morbidităţi să poată face lecţiile online. Ne adaptăm pentru fiecare situaţie în parte. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)