Medic ginecolog, suspectat că ar fi lăsat copii născuţi prematur să moară

Un medic ginecolog de la Spitalul Polizu din Capitală este anchetat penal de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti deoarece ar fi lăsat copii născuţi prematur să moară. El este acuzat de tentativă de omor calificat prin cruzimi.

Potrivit unor informaţii apărute în presă un bebeluş a supravieţuit după ce a fost băgat într-o pungă legată la gură şi aruncat la gunoi. Ministrul sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că a cerut un control la unitatea medicală şi a calificat faptele drept incredibile şi greu de definit.

Alexandru Rafila: Este o situaţie pe care am aflat-o şi eu în cursul dimineţii, dar nu este o situaţie care s-a întâmplat ieri, ci în urmă cu trei ani. Am trimis deja Inspecţia Sanitară să evalueze modul de acordare a asistenţei medicale. În momentul de faţă este o anchetă penală în curs. Mai multe lucruri nu pot să vă spun, aştept şi eu rezultatul acestei anchete, care, sigur, dacă pune problema unei tentative de omor, aşa cum am citit şi eu în informaţiile de presă, este foarte serioasă şi bineînţeles că trebuie luate măsurile legale în consecinţă.

Şi Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti s-a autosesizat în acest caz şi a declanşat o cercetare disciplinară.

(RADOR/FOTO – imagine ilustrativă)