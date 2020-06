Manifestări organizate cu ocazia comemorării poetului național Mihai Eminescu, la 131 de ani de la moartea sa

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la comemorarea a 131 de ani de la trecerea la cele veşnice a poetului naţional Mihai Eminescu, va fi săvârşită o slujbă de pomenire la Cimitirul Şerban Vodă (Bellu) şi la Catedrala Patriarhală din Capitală. Din program:

• ora 8:00 – un sobor de preoţi din cadrul Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane din Bucureşti va oficia Sfânta Liturghie în capela cimitirului

• ora 10:00 – slujba parastasului, la mormântul poetului

• ora 11:00 – la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, la finalul Sfintei Liturghii va fi săvârşită o slujbă de pomenire

* Romfilatelia continuă seria evenimentelor filatelice aniversare dedicate poetului național, prin introducerea în circulație a emisiunii de mărci poștale „Mihai Eminescu, poet al credinței neamului românesc”, care va fi disponibilă începând de astăzi, în magazinele Romfilatelia din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul online http://romfilatelia.ro/store/ . Aceasta este completată de plicul prima zi, coală de 32 timbre și minicoală de 5 timbre și vinietă

* Alba Iulia: Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba vor organiza o serie de manifestări culturale care au scop omagierea geniului poeziei românești, Mihai Eminescu, la 131 de ani de la moartea sa. Momentele de evocare a vieții și operei poetului nepereche al poporului român se vor desfășura anul acesta în mediul on-line. Din program:

• Medalion omagial „Mihai Eminescu”

• Mesaj din partea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, cu prilejul comemorării lui Mihai Eminescu

• Citatul zilei

• Recomandarea de lectură a zilei: Mihai Eminescu – Poezii

• Prezentarea lucrării „Popasuri eminesciene în județul Alba” în cadrul Clubului de lectură al seniorilor, derulat în mediul virtual;

• Mihai Eminescu la Alba Iulia. Memoria culturală a locului

• Cântecul zilei de 15 iunie „Kamadeva” în interpretarea lui Nicu Alifantis

• „Din lirica eminesciană” – expoziție virtuală de poezie

• Știați că …? Rubrică pentru copii cu curiozități legate de personalitatea poetului Mihai Eminescu

• „Ai vizionat filmul? Îți recomandăm cartea!” Prezentarea filmului „Un bulgăre de humă” și cărții „Amintiri: Eminescu – Creangă – Caragiale – Coșbuc – Maiorescu” scrisă de Ioan Slavici și apărută în București, la Editura Viitorul Românesc, în anul 1998;

• Omagiu lui Mihai Eminescu. Depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu de pe Aleea scriitorilor din Alba Iulia

* Bârlad: Cu prilejul împlinirii a 131 de ani de la trecerea în neființă a „poetului nepereche” – Mihai Eminescu, Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a Pensionarilor „Elena Cuza” organizează manifestarea „Cine l-a iubit pe Eminescu?” – ora 15:00, în sala Alexandru Ioan Cuza din incinta Asociației

. Iaşi: Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi alături de Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași și Asociația „Familia Nostra” organizează activitatea „Mihai Eminescu – neuitat” – ora 12:00, în mediu virtual, în ciclul „Zoom – Zăiala”. Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Scriitorii Iașului” care își propune dezvoltarea unor întâlniri care să pună în valoare opera și viața celor care au creat în acest oraș

* Piatra Neamţ: Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț organizează un spectacol literar- muzical sub genericul „Omagiu lui Mihai Eminescu“, la 131 de ani de la trecerea în nemurire a marelui poet – ora 12:00, la bustul lui Mihai Eminescu din fața bibliotecii.

● Programul va începe cu depunerea unei jerbe la bustul lui Mihai Eminescu

● Bibliotecarul Dan Iacob va recita din lirica eminesciană

● Anastasia Horghidan și Teodora Tănasă, din clasa a VI-a de la Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț, vor susține un moment muzical

● Elevi ai Palatului Copiilor și Asociației Culturale Arte.Ro vor participa la un atelier creativ de pictură sub îndrumarea prof. coord. Cristina Petrariu

● Pe holurile bibliotecii va putea fi vizionată o expoziție documentară Mihai Eminescu din colecțiile bibliotecii

* Satu Mare: Cu ocazia împlinirii a 131 de ani de la trecerea în nemurire a poetului nostru național, au loc evenimentele:

● ora 11:00 – întâlnire la bustul poetului de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”

● moment omagial la Monumentul Limbii Române de la Muzeul de Artă

● scriitorii sătmăreni, precum și alți iubitori ai poeziei se vor întâlni pe terasa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, organizatorul principal al manifestării, unde va avea loc un moment de muzică și poezie și se va discuta despre viitoarele proiecte culturale locale

* Chișinău: Direcția Cultură a Primăriei municipiului Chișinău prezintă online, în direct din Sala cu Orgă, spectacolul „Vreme trece, vreme vine…”, dedicat comemorării lui Mihai Eminescu – ora 14:00. Participă: Mihai Munteanu, Lilia Șolomei, Nicolae Jelescu, Margareta Ivănuș, Adriana Spunei, Rodica Buhna, Stelian Curcă.

(Calendar Rador)