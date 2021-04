Manifestări organizate cu ocazia celebrării Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului (2 aprilie)

În România, astăzi, 2 aprilie 2021, au loc manifestări organizate cu ocazia celebrării Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului

Asociația Conil organizează, în perioada 2 – 4 aprilie, „Crosul CONIL – Zâmbet pentru autism”, eveniment virtual prin intermediul căruia se dorește sprijinirea copiilor cu autism și a familiilor acestora, dar și marcarea Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului (2 apr.).

Pași pentru înscriere: pe www.conil.ro – butonul Înscrie-te; redirecționare către pagina provocării Crosul CONIL – Zâmbet pentru autism de pe platforma www.ro.runningheros.com – butonul Înscrie-te; crearea contului pe platformă; descărcarea aplicației Decathlon Coach din App Store (sau altă aplicație compatibilă pe platforma ro.runningheroes.com). Astfel, începând de astăzi, ori de câte ori vă plimbați sau alergați, porniți aplicația Decathlon Coach pentru ca activitatea fizică să fie înregistrată. Detalii despre proiect: pe pagina de Facebook https://fb.me/e/29X6mmVMv

* De la ora 11:00, în cadrul proiectului „Sunt special, dar vreau la școală!”, organizat de Asociația Română de Terapii în Autism și ADHD, (ARTAADHD), străzile Grigore Țăranu, strada pe care este centrul nou; Episcop Chesarie, pe care este un alt centru AUTISM ARTAADHD; Str. Gutuilor nr. 2 – Școala Gimnazială nr. 131 Sector 5 (unde ARTAADHD are in interiorul unei şcoli normale un Centru Resurse Educaționale Specifice, singurul din România unde 30 copii speciali au o echipă multidisciplinară la ei în școală: psiholog, psihopedagog, logoped, asistent educațional, artterapeut, teraput comportamental, creat în cadrul proiectului „Sunt special dar vreau la școală!”) vor avea pe toate clădirile și gardurile, ațe de care vor fi prinse cu clești desene în albastru făcute de copii cu autism. Din loc în loc desenele vor fi întrerupte de foi pe care vor fi scrise mesaje prin care oamenii să înțeleagă cum se comportă o persoană cu autism, ce trebuie și ce nu trebuie să facă în preajma lui, de ce face anumite lucruri care sunt parte din simptomele diagnosticului și nu lipsă de educație cum sunt intrpretate adesea. De asemenea, în cadrul evenimentului copiii cu autism, părinții lor, specialiștii ARTAADHD şi invitații speciali în semn de seninătate, înțelegere și incluziune socială față de persoanele cu autism vor înălța spre cer baloane albastre

* În perioada 2 – 27 aprilie, de la ora 18:00, Asociaţia pentru Muzică, Artă şi Cultură, Asociaţia Help Autism, Centrul InfoEuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Kaufland România şi Radio România Muzical, prezintă publicului o serie de întâlniri virtuale ce se vor desfăşura sub genericul „Dialogurile sufletului. Alice Năstase Buciuta în dialog cu…” – ediţie specială dedicată proiectului „Suflet În Culori” în beneficiul copiilor cu autism. Jurnalista Alice Năstase Buciuta, ambasador Help Autism 2019, se va întâlni atât pe calea undelor, cât şi în studioul Canalului 33 România – partener al evenimentului, cu o parte dintre muzicienii români şi străini care au susţinut – prin arta şi talentul lor – cauza copiilor cu minţi aparte de-a lungul celor şase ediţii ale proiectului Suflet În Culori – Concert caritabil în beneficiul copiilor cu autism. Astfel, pe întreg parcursul lunii aprilie publicul se va putea întâlni cu dirijorul Gabriel Bebeşelea, sopranele Laura Tătulescu, Leontina Văduva şi Rodica Vica, tenorul Ştefan Pop, mezzosopranele Roxana Constantinescu şi Andreea Iftimescu, baritonul Vlad Crosman, violoniştii Remus Azoiţei, Clara Cernat şi Vlad Maistorovici, violoncelistul Marin Cazacu, pianiştii Luminiţa Berariu, Mara Dobrescu, Thierry Huillet şi Diana Ionescu şi Anna Katharina Scheidereiter, CSR-Manager Kaufland România. Întâlnirile se vor desfăşura atât pe pagina de Facebook a Asociaţiei pentru Muzică, Artă şi Cultură: https://www.facebook.com/asociatia.muzicaartacultura/ şi pe canalul YouTube al asociaţiei, cât şi pe pagina de Facebook a asociaţiei Help Autism: https://www.facebook.com/helpautism.ro/ , Radio România Muzical: https://www.facebook.com/Radio-Rom%C3%A2nia-Muzical-227784404990/ şi a revistei Marea Dragoste: https://www.facebook.com/MareaDragoste , iar întâlnirile din data de 6 aprilie, respectiv 27 aprilie, pe pagina de Youtube a postului Canal 33 România: https://www.youtube.com/channel/UChXVCKn5sa-e-bNXjX47lJw .

Din program:

• ora 18:00 – Ziua Internaţională a Conştientizării Autismului – Întâlnire cu soprana Rodica Vica (Austria), tenorul Ştefan Pop (România) şi Anna Katharina Scheidereiter – CSR Kaufland România (Germania-România)

* „Hai să le oferim împreună persoanelor neurodiverse!” este îndemnul sub care Asociația Help Autism, alături de organizațiile din rețeaua RO TSA și Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA), lansează campania „Un dar necesar”, cu scopul de a atrage atenția asupra nevoilor particulare pe care le au cele 30 000 de persoane cu autism din România. Clădiri simbol din 6 orașe din țară vor fi iluminate în albastru – culoarea autismului, pentru a atrage atenția asupra problematicii la nivel național; grădinițele și școlile țin ore de lectură pentru a încuraja înțelegerea și acceptarea colegilor cu autism; companiile preiau iluminarea în digital și organizează acțiuni pentru angajați și clienți; artiștii invită publicul iubitor de cultură și muzică să susțină programele de terapie; ONG-urile organizează diferite acțiuni în centrele lor și invită românii să facă propriile daruri necesare copiilor, adolescenților și adulților cu autism. Din programul manifestării:

‣ 15 clădiri simbol vor fi iluminate în albastru în noaptea de 2 aprilie:

• Alba Iulia: Monumentul Unirii

• Bistrița: Primăria Bistrița

• Brașov: Primăria Brașov și literele de pe Tâmpa

• București: creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Muzeul Național George Enescu, Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, Sky Tower, Timpuri Noi Square și Turnul Ciurel STS

• Iași: Ateneul Național din Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași și Primăria Iași

• Sibiu: Teatrul Gong

• Digital, vor ilumina paginile lor web: Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, Cărturești, Kaufland România. Sunt așteptate și alte instituții și companii să preia iluminarea clădirii sau online ca un gest de atenție în cadrul inițiativei Noaptea Albastră a Autismului, ajunsă anul acesta la cea de-a V-a ediție, demers inițiat de Asociația Help Autism și Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, cu implicarea rețelei RO TSA și FEDRA.