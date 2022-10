Ligia Deca: Voi păstra măsurile care au intrat în vigoare, de exemplu organizarea modulară a anului şcolar

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat joi că va păstra măsurile care au intrat în vigoare anul acesta, dând exemplu organizarea modulară a anului şcolar şi a spus că va analiza această formulă după un an de la implementare.

‘O a treia prioritate a mandatului meu este asigurarea predictibilităţii şi cred că am auzit cu toţii această nesiguranţă pe care părinţii, elevii, studenţii, societatea în ansamblu pare că o are când vine vorba despre ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla anul viitor. Ne dorim ca acest lucru să dispară. Ştiu că elevii, studenţii, părinţii şi profesorii aşteaptă răspunsuri clare cu privire la noile legi ale educaţiei şi că vor să existe acel timp de tranziţie rezonabil, timp în care să ne pregătim cu toţii de schimbările pe care atât specialiştii, cât şi societatea le văd necesare. Tocmai de aceea, voi păstra măsurile care au intrat în vigoare anul acesta, de exemplu organizarea modulară a anului şcolar şi vom analiza această formulă după un an de la implementare’, a spus Deca, la o conferinţă de presă.

Ea a afirmat că doreşte ca şcolile să rămână deschise indiferent de cursul pe care îl va lua criza economică sau cea energetică.

‘În plus, apropo de ceea ce se vorbeşte în spaţiul public, Ministerul Educaţiei şi eu personal dorim ca şcolile să rămână deschise, indiferent de cursul pe care criza economică sau energetică îl va lua. Nu ne mai putem permite goluri sau pauze în procesul de învăţare şi de aceea există discuţii guvernamentale privind sprijinul acordat şcolilor şi autorităţilor publice locale, în aşa fel încât să nu existe discuţii, cum am mai văzut, punctual, de trecere în online, când, de facto, copiii au nevoie să vină la şcoală’, a susţinut ministrul.

Ligia Deca a afirmat că îşi doreşte un ‘cadru legislativ stabil’ care să ofere încredere, echitate în sistem.

‘De asemenea, îmi doresc să avem un cadru legislativ stabil, care să ofere încredere şi echitate în sistem, îmi doresc o educaţie de calitate pentru fiecare copil şi, aşa cum spuneam, un sistem predictibil, transparent, funcţional, care să aducă rezilienţă în faţa oricărei crize şi investiţii pentru reducerea abandonului şcolar’, a arătat ministrul Educaţiei. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă