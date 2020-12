Iohannis a semnat decretul pentru desemnarea lui Cîţu candidat la funcţia de prim-ministru

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis a semnat marţi decretul prin care îl desemnează pe Florin Cîţu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, informează Administraţia Prezidenţială.

Conform articolului 103 din Constituţie, preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţă comună.

Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

UPDATE – Premierul desemnat, Florin Cîţu, a declarat marţi că va face tot ce este posibil pentru a avea ‘o guvernare stabilă şi de lungă durată’.

‘Vreau să-i asigur pe români că îmi dau seama şi ştiu perioada dificilă prin care trece România şi vreau să le garantez că voi face tot ce este posibil pentru a avea o guvernare stabilă şi de lungă durată‘, a declarat Florin Cîţu, marţi seară, după ce a fost anunţat de preşedintele Klaus Iohannis ca premier desemnat.

El a adăugat că este rolul noii guvernări să gestioneze rapid criza de sănătate şi pe cea economică.

‘În acelaşi timp, vreau să fac o declaraţie fermă, domnule preşedinte, aici. România trece în această perioadă printr-o criză dublă, una de sănătate şi una economică. Este rolul acestei guvernări să treacă cât mai rapid România prin criza de sănătate, cu cât mai puţine costuri pentru români, să reaşezăm economia pe picioarele ei, sănătoasă‘, a subliniat Cîţu.

Premierul desemnat a adăugat că se va prezenta în noua formulă de guvernare cu ‘o echipă de profesionişti’.

‘Fiecare ministru va avea obiective clare din partea prim-ministrului, care vor fi monitorizate trimestrial. Mă voi asigura că aceste obiective vor fi duse la îndeplinire‘, a mai declarat Cîţu.

Nu în ultimul rând, premierul desemnat l-a asigurat pe şeful statului de un parteneriat ‘transparent şi onest’.

‘Împreună avem acelaşi obiectiv – dezvoltarea României’, a arătat el.

UPDATE – Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat, marţi, pe Florin Cîţu candidat pentru funcţia de prim-ministru.

Florin Cîţu este premierul propus de coaliţia PNL – USR PLUS – UDMR.

Şeful statului a vorbit, în declaraţia susţinută la Palatul Cotroceni, despre consultările trecute, dar şi despre faptul că noua coaliţie a demonstrat că are majoritate în Parlament.

‘Săptămâna trecută, la prima rundă de consultări, am spus că este nevoie de încă câteva zile pentru ca lucrurile să se cristalizeze. Şi s-au cristalizat. Între timp, o coaliţie formată din PNL, USR PLUS şi UDMR a fost formalizată, şi-a dovedit deja majoritatea în Parlamentul României şi astăzi, cu ocazia consultărilor, liderii formaţiunilor care formează coaliţia de centru-dreapta s-au prezentat împreună şi au propus un candidat pentru poziţia de prim-ministru. Aşadar, luând în considerare toate acestea, am decis să-l desemnez pe domnul Florin Cîţu pentru poziţia de prim-ministru‘, a spus Iohannis la Palatul Cotroceni.

UPDATE – Liderii coaliţiei de centru-dreapta, PNL, USR PLUS şi UDMR, susţin că noul Guvern va fi instalat mâine seară.

Ei au făcut declaraţii cu puţin timp în urmă, după ce au fost la Palatul Cotroceni la consultări cu preşedintele Klaus Iohannis, ocazie cu care i-au prezentat candidatul pentru funcţia de premier, pe actualul ministru de finanţe, liberalul Florin Cîţu.

La rândul său, acesta s-a arătat încrezător că prima şedinţă a noului cabinet va avea loc mâine seară.

Florin Cîţu: I-am transmis domnului preşedinte că sunt gata să-mi asum această guvernare în acest moment dificil pentru România, că vom continua ceea ce am început în acest an şi, bineînţeles, să avem un plan de guvernare care aduce multe lucruri importante, măsuri importante pentru români în perioada următoare. Am prezentat şi cum văd lucrurile imediat după votul de mâine seară. Am discutat puţin şi despre calendarul referitor la bugetul pentru anul viitor. Le mulţumesc preşedinţilor acestei coaliţiei de centru-dreapta pentru încredere şi de mâine seară pornim la lucru.

(Rador)

UPDATE, ora 16:44 – Copreşedintele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a afirmat marţi că participă la consultările de la Palatul Cotroceni ‘din condescendenţă instituţională’, adăugând că formaţiunea nu va vota Guvernul Florin Cîţu.

‘Participăm şi acum din condescendenţă instituţională. Suntem dezamăgiţi de felul în care se mimează consultările, dar participăm, respectăm toţi partenerii de dialog. Poziţia noastră este aceeaşi ca data trecută: categoric nu vom vota Cabinetul Cîţu. Avem propunerea noastră de prim-ministru, avem propunerea noastră de ministru al Educaţiei într-un eventual guvern de uniune naţională‘, a declarat George Simion, în faţa Palatului Cotroceni, înainte de întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis.

El a solicitat redeschiderea şcolilor, subliniind că preşedintele Iohannis şi viitorul guvern trebuie să ţină cont de părerea profesorilor şi părinţilor.

‘Solicitarea pe care o avem este redeschiderea urgentă a şcolilor. Am luat act de opinia sindicatelor din învăţământ şi susţinem categoric redeschiderea şcolilor în sistem faţă în faţă. Trebuie să ascultăm profesorii, trebuie să ascultăm părinţii, trebuie să ne gândim la viitorul copiilor şi trebuie redeschise şcolile. (…) Românii şi-au spus părerea, vor redeschiderea şcolilor. Şi Klaus Iohannis şi eventualul guvern trebuie să ţină cont de părerea românilor şi să deschidă şcolile în sistem faţă în faţă‘, a spus Simion.(Agerpres)

UPDATE, ora 15:45 – Preşedintele Klaus Iohannis a început consultările cu liderii coaliţiei PNL – USR PLUS – UDMR, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.

Liderii formaţiunilor care sunt parte a coaliţiei au venit, marţi, împreună la consultările cu şeful statului. Sunt prezenţi preşedintele PNL, Ludovic Orban, copreşedinţii Alianţei USR PLUS Dan Barna şi Dacian Cioloş, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, precum şi premierul propus de coaliţie – Florin Cîţu.

La începutul întrevederii, Ludovic Orban i-a înmânat preşedintelui Iohannis protocolul coaliţiei.

‘Felicitări pentru formalizarea coaliţiei. Felicitări pentru viteza cu care aţi reuşit să promovaţi demersurile în Parlament. Recunosc că este prima dată când văd un Parlament constituit şi cu conducerile alese într-o zi…, excelent, o zi şi un pic dintr-o noapte‘, a spus şeful statului.

Luni seara, liderii PNL, USR PLUS şi UDMR au semnat acordul de guvernare 2020 – 2024.

Iohannis urmează să discute marţi cu reprezentanţii AUR şi cei ai minorităţilor naţionale.

Prima formaţiune invitată la consultări a fost PSD, însă preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, a anunţat că social-democraţii nu vor participa la discuţiile cu şeful statului.(Agerpres)

UPDATE, ora 14:44 – Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis marţi şefului statului o scrisoare în care îl informează că social-democraţii nu vor fi prezenţi la consultările de la Palatul Cotroceni.

‘În intervenţiile publice pe care le-aţi avut în ultimele săptămâni v-aţi antepronunţat într-un mod lipsit de echivoc în privinţa desemnării prim-ministrului. Ignorând voinţa cetăţenilor, exprimată prin vot democratic, aţi anunţat public atât înainte de alegeri, cât şi după alegeri, că aţi luat deja decizia de a desemna în această poziţie un reprezentant al partidelor care au pierdut la scrutinul din 6 decembrie 2020. Prin urmare, discuţiile pe care urmează să le aveţi astăzi cu partidele politice mimează doar principiul consultării constituţionale la care aţi făcut trimitere în invitaţia dumneavoastră. Practic, ceea ce urmează să se întâmple astăzi la Palatul Cotroceni este o mascaradă jignitoare la adresa democraţiei, un act de sfidare a cetăţenilor care au participat la alegerile parlamentare‘, a afirmat Ciolacu în scrisoare.

El a adăugat că PSD refuză să participe la acest ‘simulacru’.

‘Refuzăm să validăm prin prezenţa noastră acest circ politic care începe să semene din ce în ce mai mult cu guvernarea CDR din perioada 1996 – 2000. Vom face în schimb o opoziţie hotărâtă în Parlamentul României şi vom folosi toate mijloacele politice, legale şi constituţionale pentru a apăra interesele cetăţenilor care ne-au acordat încrederea lor la ultimele alegeri‘, a menţionat Ciolacu. (Agerpres)

La Palatul Cotroceni va începe astăzi, de la ora 15:00, o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare convocate de preşedintele Klaus Iohannis în vederea desemnării unui premier.

Şeful statului a programat întâlnirile după ce, ieri, PNL, USR PLUS şi UDMR au semnat acordul de colaborare guvernamentală, care prevede, între altele, susţinerea candidaturii lui Florin Cîţu pentru funcţia de prim-ministru.

Prima delegaţie aşteptată la consultări este cea a social-democraţilor. Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat într-o de presă că social-democraţii nu se vor prezenta la consultările cu şeful statului. El spunea că s-a format deja o majoritate de conjuctură care nu are legitimitatea în faţa cetăţenilor. Marcel Ciolacu a precizat că PSD va intra în opoziţie şi va face o opoziţie dură.

De celalaltă parte, potrivit unor surse politice, liderii PNL, USR PLUS şi UDMR vor să meargă împreună la şeful statului cu propunerea Florin Cîţu prim-ministru.

La consultări sunt, de asemenea, aşteptaţi reprezentanţii AUR şi cei ai minorităţilor naţionale.

În această seară, conducerile PNL şi USR PLUS trebuie să stabilească numele de miniştri din viitorul Guvern.

După cum se ştie, PNL va avea 9 ministere, între care Finanţele, Educaţia şi Internele, iar USR PLUS 6 ministere, cum ar fi Sănătatea, Transporturile şi Justiţia. UDMR, care primeşte 3 ministere şi-a stabilit deja aseară nominalizările: Cseke Attila pentru funcţia de ministru al Dezvoltării, Barna Tánczos, ministru desemnat al Mediului şi Eduárd Novák, ministrul Tineretului.

În cazul în care preşedintele Klaus Iohannis va anunţa numele premierului în această seară, liderii coaliţiei vor urgenta mâine, în Parlament, toate procedurile legate de audierea noilor miniştri desemnaţi şi votul de învestitură asupra executivului nou-format.

(Rador/FOTO captură video)