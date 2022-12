Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, astăzi, la 7,57% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut vineri, la 7,57% pe an, de la 7,60% pe an, în ziua precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,81% pe an, de la 7,83% pe an joi, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 8,09% pe an. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă