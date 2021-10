Guvernul a aprobat eliberarea în regim ambulatoriu a medicamentului Favipiravir pentru bolnavii COVID cu forme uşoare

Guvernul a aprobat prin ordonanţă de urgenţă posibilitatea eliberării în regim ambulatoriu a medicamentului Favipiravir pentru bolnavii COVID cu forme uşoare, a anunţat luni ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

‘Este vorba despre o ordonanţă de urgenţă a Guvernului prin care s-a completat Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic. Practic, este vorba despre faptul că, în protocolul de tratament al bolilor infecto-contagioase, poate fi eliberat în regim ambulatoriu de farmacia cu circuit închis din spitale, la recomandarea medicului specialist din cadrul spitalului, vorbim aici în principal despre posibilitatea eliberării medicamentului Favipiravir pentru bolnavii COVID cu forme uşoare’, a declarat Cseke Attila, la finalul şedinţei de guvern.

El a explicat că medicamentul menţionat are autorizaţie temporară, din India şi nu este pe lista de compensate în România.

‘Drept urmare, nu poate fi acordat gratis în sistemul farmaciilor. De asemenea, acest medicament este introdus în România pe o autorizaţie de nevoi speciale, deci nu are autorizaţie de punere pe piaţă solicitată de către producător. (…) Practic, la prezentarea în unitatea sanitară cu paturi în spital, medicul specialist, medicul de boli infecţioase, are două posibilităţi: evaluează dacă pacientul trebuie să rămână în spital şi să primească medicamentele asigurate în tratamentul spitalicesc pe diverse forme, în funcţie de stadiul pacientului ori, dacă constată că acest pacient are forme uşoare, pentru că acest medicament (…) poate fi folosit numai pentru bolnavii COVID cu forme uşoare, atunci şi consideră că tratamentul poate continua în afara spitalului în sensul în care pacientul poate părăsi spitalul, atunci poate prescrie şi se poate livra din farmacia cu circuit închis a spitalului acest medicament şi pacientul în acest caz pleacă acasă şi urmează tratamentul la domi

ciliu, ceea ce înseamnă, din acest punct de vedere, o degrevare a sistemului spitalicesc’, a spus Cseke Attila. AGERPRES