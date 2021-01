Gheorghiţă: Avem deficit de doze de 117.000. Din 28 ianuarie, se amână cu 10 zile persoanele programate care deservesc zone esenţiale

UPDATE – Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a declarat marţi că, începând cu 28 ianuarie, se reprogramează cu 10 zile pentru prima doză toate persoanele care deservesc activităţi esenţiale, respectiv 35.304 persoane, având în vedere un deficit de vaccin cu care se confruntă România în acest moment.

‘Avem un deficit de doze de 117.000, acest deficit este generat în mare parte de faptul că, în săptămâna 18-24 ianuarie, am recepţionat cu circa 51,3% mai puţine doze decât trebuia să fie alocate, reprezentând, de fapt, 93.340 de doze. Ca atare, soluţia noastră pentru continuarea campaniei de vaccinare – fără să afectăm doza de rapel, vaccinarea persoanelor cu boli cronice, a persoanelor cu vârstă peste 65 de ani şi, respectiv, a persoanelor din centrele medico-sociale, din centrele de dializă, a persoanelor nedeplasabile, va fi următoarea: începând cu data de 28 ianuarie se reprogramează cu 10 zile toate persoanele care deservesc activităţi esenţiale, pentru doza I, ceea ce reprezintă 35.304 persoane. Vor fi reprogramate în ordinea programării din 28 ianuarie, prima zi va fi 8 februarie. Practic, persoanele programate în intervalul 28 ianuarie – 11 februarie se translatează cu 10 zile mai târziu, începând cu data de 8 februarie, în ordinea programării iniţiale‘, a afirmat Valeriu Gheorghiţă la Palatul Victoria.

Reprogramarea se va face automat, persoanele în cauză urmând să primească un anunţ în acest sens prin SMS sau e-mail.

‘Se face automat. Practic, în cursul zilei de astăzi, persoanele respective, cele 35.000 de persoane, vor primi atât pe e-mail, cât şi pe SMS faptul că au fost reprogramate începând cu data de 8 februarie şi vor avea şi în platformă aceste modificări. Practic, te poţi uita în platformă şi îţi vei vedea datele atât pentru prima doză, cât şi pentru rapel. Persoanele respective vor fi reprogramate în aceleaşi centre de vaccinare; practic, vorbim de o decalare pentru 10 zile ‘, a explicat Gheorghiţă.

El a precizat, referindu-se la cele 35.000 de persoane, că acestea sunt ‘strict persoane care deservesc activităţi în afara sectorului medical, în afara sectorului social. Sunt persoane care nu au vârstă peste 65 de ani şi sunt persoane care nu au boli cronice’.

‘Era un număr mai mare de persoane care erau programate prin această modalitate, prin angajatori, erau peste 71.000 de persoane, însă am extras doar persoanele care nu sunt cu risc, pentru că şi persoanele care deservesc activităţi esenţiale, o parte dintre ele, au boli cronice, o parte au vârsta peste 65 cinci de ani. Deci, se reprogramează doar persoanele cu vârsta sub 65 de ani, care nu sunt în evidenţă cu boli cronice şi care deservesc activităţi esenţiale. (…) Din platforma de programare, ne-am uitat la persoanele care sunt înscrise prin angajator, am exclus persoanele care au peste 65 de ani şi persoanele cu boli cronice. Acesta este numărul respectivelor persoane. Am exclus persoanele care lucrează în sistemul medical şi social’, a mai declarat Gheorghiţă.

UPDATE – Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a declarat marţi că până în prezent autorităţile române au recepţionat în total 784.349 de doze, dintre care 1.294 (reprezentând 0,29%) au fost irosite.

‘La data de 26 ianuarie am recepţionat în total 784.349 de doze. Au fost distribuite în direcţiile de sănătate publică şi ulterior în centrele de vaccinare 610.433 de doze. Stocul existent la acest moment este de 173.916 doze la nivelul centrelor. Avem un număr de doze irosite de 1.294, ceea ce reprezintă 0,29% din totalul de doze distribuite, din motive care presupun abateri de la lanţul de frig – cum ştiţi foarte bine că au fost câteva situaţii punctuale – deteriorarea flacoanelor, reconstituirea incorectă. De asemenea, mai avem în stoc 14.400 de doze de la Compania Moderna‘, a arătat el în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele CNCAV a menţionat că pe data de 30 ianuarie urmează să fie recepţionate încă 21.600 de doze, astfel încât la sfârşitul lunii ianuarie vor exista în total 36.000 de doze de la Compania Moderna.

‘Avem de asemenea confirmarea pentru săptămâna 1-7 februarie pentru încă 53.000 de doze de la Compania Moderna, fără să avem încă precizată data la care vor fi livrate‘, a spus el.

Valeriu Gheorghiţă a mai arătat că se înregistrează un deficit de 117.000 de doze, generat în mare parte de faptul că, în săptămâna 18-24 ianuarie, au fost recepţionate cu circa 51,3% mai puţine doze decât trebuiau să fie alocate. Drept urmare, începând cu data de 28 ianuarie, se reprogramează cu 10 zile toate persoanele care deservesc activităţi esenţiale, pentru doza I. Pentru aceste 35.304 de persoane, reprogramarea se va face automat, oamenii urmând să primească un anunţ în acest sens prin sms sau e-mail.

UPDATE – Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a precizat marţi că vaccinurile Pfizer, Moderna şi AstraZeneca sunt eficiente şi împotriva tulpinii din Marea Britanie.

‘Da, la acest moment, datele sunt cât se poate de bune, şi anume eficacitatea acestor vaccinuri este păstrată şi pentru tulpina din Marea Britanie şi care, din păcate, vedem că este emergentă şi în România. Ca atare, a fost un motiv pentru care noi ne-am dorit accelerarea campaniei de vaccinare şi creşterea numărului de persoane vaccinate zilnic, tocmai pentru a asigura protejarea unui număr cât mai mare de persoane într-un interval mai scurt de timp. A fost şi motivul pentru care am decis devansarea etapei a doua, începând cu data de 15 ianuarie. După cum ştiţi, ea era prevăzută la începutul lunii februarie’, a arătat el în cadrul unei conferinţe de presă.

Întrebat dacă este posibil ca angajaţi din domenii esenţiale să îşi cedeze locul la vaccinare unor persoane în vârstă sau bolnavilor cronici, Valeriu Gheorghiţă a apreciat că un astfel de gest reprezintă o dovadă de solidaritate.

‘Eu cred că este un gest lăudabil. Din punctul meu de vedere, dă dovadă de solidaritate într-un moment dificil pentru toată lumea, cu atât mai mult pentru România. Trebuie să dăm prioritate persoanelor vulnerabile, persoanelor vârstnice, persoanelor cu boli cronice, care practic au cea mai mare nevoie în acest moment de vaccinare‘, a spus el.

UPDATE – Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, dr. Valeriu Gheorghiţă, a anunţat marţi că până pe data de 14 aprilie au fost ocupate ‘aproape toate sloturile disponibile’ în vederea vaccinării.

Întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă, de ce persoanelor care sună la call center li se răspunde că nu se mai fac programări, Valeriu Gheorghiţă a explicat: ‘Motivul este că până pe data de 14 aprilie s-au ocupat aproape toate sloturile disponibile. Neavând un calendar de livrare pentru al doilea trimestru, practic din 1 aprilie nu am deschis alte sloturi, la acest moment, pentru că nu avem perspectiva atât a numărului de doze, ca să stabilim câte sloturi vom deschide pentru programare, cât şi a momentului în care vor fi livrate. În momentul în care vom avea aceste date disponibile, cu siguranţă, în cel mai scurt timp, vor fi disponibile locurile pentru programare şi după data de 14 aprilie’.

El a oferit asigurări că dozele recepţionate au fost folosite în beneficiul persoanelor care s-au programat la vaccinare, subliniind că, până pe 17 aprilie, 72% dintre locurile ocupate pentru vaccinare revin persoanelor cu vârstă peste 65 de ani şi celor cu boli cronice. Valeriu Gheorghiţă a arătat că deschiderea altor centre de vacinare depinde de asemenea de calendarul de livrare.

‘În momentul în care vom avea un calendar de livrare, atât de la Moderna, pentru a doua jumătate a lunii februarie, pentru că nu avem un calendar precizat, nu ştim o dată la care urmează să ni se livreze, nici pentru luna martie; de asemenea, nu avem un calendar stabilit pentru compania AstraZeneca – nu putem la acest moment să spunem o dată concretă în care pot să fie deschise alte centre de vaccinare. Ceea ce pot să vă asigur – şi lucrurile cred că sunt cât se poate de transparente: numărul de doze pe care noi l-am recepţionat a fost folosit în beneficiul persoanelor care s-au programat la vaccinare. Până pe 17 aprilie, 72% dintre locurile ocupate pentru vaccinare sunt pentru persoanele cu vârstă peste 65 de ani şi persoanele cu boli cronice. Deci, practic, se respectă, cumva, proporţia menţionată de 75%, respectiv 25%. Este evident că numărul de doze disponibile ne limitează capacitatea de programare şi de vaccinare. Nu putem să deschidem mai multe sloturi pentru programare, neavând certitudinea datelor la care sosesc aceste vaccinuri. Altfel, vom fi puşi în situaţia să reprogramăm, ceea ce este total neplăcut şi este un lucru pe care nu trebuie să îl repetăm’, a spus el.

UPDATE – Preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a declarat marţi că în România sunt active 583 de centre de vaccinare anti-COVID.

‘În total, la acest moment, sunt 583 de centre active, dintre care pentru etapa I, din unităţile medicale în care se continuă efectuarea rapelului pentru personalul din prima etapă, sunt 269 de centre‘, a afirmat Valeriu Gheorghiţă la Palatul Victoria, referindu-se la discuţiile din spaţiul public despre număr de centre disponibile pentru populaţia generală.

El a adăugat că pentru etapa II-a sunt asigurate ‘212 centre de vaccinare cu 337 de fluxuri, ceea ce asigură o capacitate de vaccinare de peste 20.220 de locuri şi acestea sunt adresate personalului cu risc de a dezvolta forme severe, persoanelor peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice şi, respectiv, parte din persoanele care deservesc activităţi esenţiale’.

‘La aceste 212 centre se mai adaugă 60 de centre din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, cărora le revin 1.000 de doze pe zi în toată ţara, respectiv 42 de centre din reţeaua Ministerului Afacerilor Interne, cărora le revin, de asemenea, 1.000 de doze zilnic, ceea ce reprezintă un total de 5% pentru fiecare minister cu reţea proprie din numărul total de doze disponibile pentru o zi‘, a mai declarat Gheorghiţă.

Coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, dr. Valeriu Gheorghiţă, a anunţat marţi că persoanele care deservesc activităţi esenţiale reprezintă 32,3% din procentul tuturor persoanelor vaccinate în etapa a II-a.

‘În ceea ce priveşte vaccinarea persoanelor din prima etapă, astăzi, 26 ianuarie, sunt vaccinate 209.307 persoane din prima etapă şi mai sunt încă programate 20.790 de persoane în platforma de programare informatică pentru prima doză. Din acest punct de vedere, considerăm că obiectivul pentru etapa I a fost atins. Ne situăm peste 90% procent de acoperire vaccinală pentru etapa I adresată lucrătorilor din sistemul medical şi social. În ceea ce priveşte etapa a II-a de vaccinare, care a început pe 15 ianuarie, au fost vaccinaţi la acest moment 175.103 pacienţi cu boli cronice şi vârsta peste 65 de ani, în care sunt incluse şi persoanele din centrele medico-sociale şi rezidenţiale, acestea reprezentând practic 17.930 de persoane. Suplimentar au fost vaccinate 56.999 de persoane care deservesc activităţi esenţiale, din 15 ianuarie până în data de 25, când s-a făcut acest bilanţ, persoanele care deservesc activităţi esenţiale reprezentând 32,3% din procentul tuturor persoanelor vaccinate în etapa a II-a’, a anunţat el în cadrul unei conferinţe de presă.

Medicul a menţionat că, în ce priveşte programările în platforma informatică, din data de 26 ianuarie până pe 15 aprilie sunt ocupate 1.800.000 de locuri pentru vaccinare, totalizând atât prima doză, cât şi doza de rapel.

‘Dintre acestea, 73% dintre locuri sunt ocupare de persoane cu boli cronice, respectiv persoane cu vârsta de peste 65 de ani. De asemenea, 27% sunt persoane care deservesc activităţi esenţiale în infrastructura critică a statului. În ce priveşte modalitatea de programare, majoritatea au fost programaţi prin CNP, practic individual, pe platformă sau prin intermediul aparţinătorilor, prin angajatori, prin call-center şi prin medicii de familie, respectivul medicul curant‘, a explicat Valeriu Gheorghiţă.

Acesta a arătat că, din data de 27 decembrie până în prezent, în România, au fost administrate 484.631 de doze unui număr de 459.567 de persoane, dintre care 434.503 persoane vaccinate cu prima doză, iar 25.064 vaccinate şi cu doza a doua. În sistemul de raportare au fost înregistrate în total 1.213 de reacţii comune şi minore, fără a fi înregistrate reacţii majore.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)