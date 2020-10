Franţa şi România au semnat Foaia de parcurs prin care se stabilesc principalele coordonate ale colaborării dintre cele două ţări

Premierul Ludovic Orban se află la Paris într-o vizită oficială de două zile, menită să întărească legăturile politice, economice şi militare între România şi Franţa. Au fost semnate deja documente importante.

Cel mai important document semnat la Paris de prim-miniştrii României şi Franţei este Foaia de parcurs prin care se stabilesc principalele coordonate ale colaborării dintre cele două ţări legate printr-un Parteneriat Strategic în următorii patru ani.

Un alt document important este o declaraţie de intenţie pentru participarea franceză la dezvoltarea energiei nucleare în România, un act similar fiind încheiat recent şi cu Statele Unite. Premierul Ludovic Orban a explicat despre ce este vorba.

Ludovic Orban: Colaborarea cu partenerii strategici în realizarea proiectului de construcţie a Reactorului 3 şi 4 de la Cernavodă şi în renovarea Reactorului 1, într-un cadru evident mai larg, cu parteneri strategici, un proiect extrem de important pentru politica energetică a României.

Într-o scurtă intervenţie, premierul francez, Jean Castex, a remarcat relaţia specială dintre cele două ţări.

Jean Castex: Am decis să întărim în continuare relaţiile noastre în numeroase domenii, precum energia nucleară, apărarea, telecomunicaţiile, agricultura, sănătatea şi cultura. Acestea fac obiectul Foii de parcurs pe care am semnat-o împreună cu domnul prim-ministru, am evocat de asemenea numeroase subiecte europene asupra cărora Franţa şi România au opoziţii convergente.

Premierul Ludovic Orban a mai precizat că există premisele unui proiect comun franco-român în sectorul forţelor navale pentru dotarea Armatei Române cu patru corvete. (Rador/FOTO captură ecran)