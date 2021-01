Declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis

Vaccinarea anti-COVID-19 în masă reprezintă singura soluţie pentru întoarcerea, cât mai rapid, la normalitate, a afirmat, marţi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Klaus Iohannis.

‘Vaccinarea în masă reprezintă singura soluţie pentru a ne întoarce, cât mai rapid, la normalitate şi a ne relua în siguranţă toate activităţile care ne-au lipsit enorm în ultimul an. De succesul campaniei de vaccinare depind în egală măsură relansarea economică a economiei şi evitarea unor crize profunde, ale căror efecte pot lăsa urme adânci în societate, educaţie şi economie’, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

El a adăugat că este ‘esenţial’ ca această campanie de vaccinare să reuşească, ‘astfel încât să obţinem imunizarea populaţiei la nivel naţional’.

‘Toate eforturile, deopotrivă ale instituţiilor direct responsabile de gestionarea acestei campanii, dar şi ale tuturor celorlalte autorităţi, centrale şi locale, trebuie să fie îndreptate către realizarea cu prioritate a acestui obiectiv. Le solicit tuturor să dea dovadă de implicare şi, mai ales, de colaborare loială’, a arătat el.

Totodată, a sugerat un termen limită în acest sens. ‘Sunt convins că efortul susţinut al întregii societăţi timp de un an de zile va fi răsplătit în 2021 dacă reuşim ca, până în vară, să vaccinăm un procent semnificativ din populaţia ţării şi astfel să putem reveni la normalitate. Până atunci, însă, măsurile de protecţie şi vigilenţa crescută rămân imperative, pentru că virusul se răspândeşte în continuare în comunitate. Suntem încă departe de o incidenţă a cazurilor care să permită relaxarea restricţiilor’, a afirmat preşedintele.

În opinia sa, ‘campania de vaccinare, până acum, este un succes, chiar dacă unii încearcă să diminueze acest succes’.

În context, a evidenţiat că România este pe locul opt, la nivel european, în ceea ce priveşte vaccinarea anti-COVID-19.

Şeful statului e de părere că ar trebui intensificată promovarea campaniei de vaccinare.

‘S-a făcut o campanie de promovare, însă eu cred că aici motoarele necesită încă foarte multă turare’, a mai afirmat el.

‘În afară de această campanie, care trebuie să vină cu argumente pentru mulţi români care aşteapă argumente – şi medicale, şi ştiinţifice, şi de altă natură -, trebuie să existe cu siguranţă unele exemple personale şi eu intenţionez să dau un astfel de exemplu. Eu sunt convins că vaccinarea este necesară, o voi face în aşa fel încât să înţeleagă toată lumea că m-am vaccinat’, a arătat el.

De asemenea, a subliniat că vaccinul este soluţia pentru pandemie.

‘Cu siguranţă, pe măsură ce campania continuă, mai mulţi se vor vaccina. Vaccinarea nu este obligatorie. Nici nu ne dorim. Vaccinarea este organizată de statul român pentru toţi românii, pentru toţi cetăţenii români şi cu siguranţă oamenii se vor convinge că asta este soluţia şi se vor vaccina, marea majoritate’, a spus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi că nu consideră o idee bună posibilitatea ca certificatul de vaccinare anti-COVID-19 să fie folosit pentru o circulaţie mai uşoară a cetăţenilor europeni, arătând că astfel s-ar crea un cadru de discriminare.

‘Personal, nu consider că asta este o idee bună. Prin asta s-ar crea un cadru de discriminare care este, pur şi simplu, inacceptabil. Eu sunt de părere că trebuie să existe un certificat de vaccinare şi acest certificat va exista şi la noi, însă el trebuie folosit pentru motive medicale. Persoana care primeşte un certificat ştie când a primit prima doză de vaccin, i se scrie acolo când va primi a doua doză de vaccin şi aşa mai departe. Deci, sunt date importante pentru medicul de familie, pentru medicul curant sau pentru oricine dacă persoana ajunge, de exemplu, la urgenţe. Însă, să folosim aceste certificate de vaccinare ca să împărţim populaţia Europei în două, cei care au fost deja vaccinaţi şi cei care încă nu au fost vaccinaţi, nu mi se pare un lucru bun’, a spus Iohannis într-o conferinţă de presă.

El a fost întrebat cum vede faptul că Grecia promovează, în contactele cu Comisia Europeană, cu celelalte instituţii europene, dar şi cu alte state membre, ideea de a crea un certificat unic european ca o dovadă de vaccinare pentru cetăţeni, astfel încât europenii să poată circula mai uşor cu acest certificat.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi că în viitor nu vor mai exista ordonanţe de urgenţă în domeniul justiţiei, cel mai recent act normativ de acest gen fiind ultimul.

‘A fost o situaţie excepţională, creată – poate veţi avea impresia că n-am ieşit din campania electorală – o situaţie creată de PSD, fiindcă, practic, în ultimele luni de mandat, Parlamentul nu a mai funcţionat, Parlamentul a fost folosit drept tribună de campanie electorală şi atunci, Parlamentul, care trebuia să modifice această lege, nu a făcut-o, or, cineva trebuia să o facă. Nu puteam să stăm să ne uităm cum intră în vigoare o prevedere pe sistemul de justiţie care nu poate fi îndeplinită, pur şi simplu’, a declarat şeful statului într-o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni.

El a susţinut că respectiva ordonanţă de urgenţă a fost o ‘excepţie’.

‘După foarte multe discuţii şi analize de constituţionalitate, de oportunitate, Guvernul a adoptat această ordonanţă de urgenţă, după părerea mea în mod corect. Însă e clar, acum, cu un nou Parlament, care ştie care este miza, care ştie că trebuie reparate legile justiţiei, nu vor mai exista astfel de excepţii şi am subliniat în discuţiile cu guvernanţii acest lucru foarte clar. (…) Nu se vor mai găsi motivaţii. Asta a fost ultima’, a precizat Iohannis.

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, la finalul anului trecut, că Guvernul a fost nevoit să adopte ordonanţa de urgenţă potrivit căreia se amână intrarea în vigoare a alcătuirii completurilor de trei judecători care judecă apelurile în instanţe, fiind vorba ‘de o chestie tehnică, ce ţine doar de buna administrare a actului de justiţie’.

‘Guvernul României, după cum ştiţi încă de anul trecut, a ieşit de sub zodia Ordonanţei 13, este foarte clar că nu mai avem acea emoţie că se dau ordonanţe pe justiţie care să scoată lumea în stradă. În seara aceasta am fost nevoiţi să adoptăm o ordonanţă care se referă la aplicabilitatea unui articol din Legea 304 din 2004, referitor la organizarea judiciară. Însă este vorba de un articol unic, este vorba de o chestie tehnică ce ţine doar de buna administrare a actului de justiţie. Dacă nu am fi intervenit de urgenţă prin această modalitate a ordonanţei de urgenţă, de la 1 ianuarie ar fi intrat în vigoare dispoziţiile care obligau constituirea de completuri de apel de câte trei judecători şi aveam o mare problemă în instanţele judecătoreşti, atât în privinţa proceselor civile, cât şi penale. Ca atare, am primit din partea Consiliului Suprem al Magistraturii, care este garantul independenţei justiţiei, o solicitare de a interveni de urgenţă în plan legislativ, pentru a nu se crea blocaje inacceptabile în sistemul judiciar’, a precizat Stelian Ion atunci.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că schimbările de directori de şcoli s-au făcut la ‘repezeală’, pentru asigurarea interimatului, opinând că în vară vor avea loc primele concursuri pentru ocuparea acestor posturi şi că va urmări la acel moment dacă se respectă principiul meritocraţiei.

‘Am urmărit aceste chestiuni, este vorba de o acţiune care nu a fost pregătită din timp de Ministerul Educaţiei, fiindcă s-a ştiut că la mii de şcoli se termină mandatul directorilor pe 9 ianuarie. Acum, sigur, unele mandatele s-au prelungit, alţii au primit mandate de scurtă durată, până la organizarea concursului, şi cred că vom putea să vorbim de o Românie normală şi de programul ‘România Educată’ abia după ce terminăm cu această pandemie, revenim la normalitate, organizăm concursul cum scrie la carte pentru toate aceste posturi şi, atunci, toate lucrurile vor intra în normalitate. Ceea ce s-a făcut acum a fost de azi pe mâine, la repezeală, s-au prelungit mandate ori s-au dat mandate unor persoane noi pentru câteva, probabil, luni de zile. Bănuiesc că undeva prin vară deja vom avea primul val de concursuri pentru aceste funcţii de conducere şi atunci chiar voi urmări cu foarte mare atenţie cum se respectă principiul meritocraţiei în aceste chestiuni’, a spus şeful statului într-o conferinţă de presă.

El a fost întrebat dacă este la curent cu schimbările de directori de şcoli şi licee din toată ţara.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că îngheţarea salariilor bugetarilor este o măsură justă, în condiţiile crizei economice actuale, întrucât sunt mai puţini bani la buget.

‘Măsura îngheţării salariilor mi se pare una justă. Noi suntem în plină pandemie, suntem în criză economică, suntem în faza în care încercăm prin vaccinare şi prin restricţii să terminăm această epidemie la noi, însă trebuie să fim foarte conştienţi de faptul că economia a suferit, economia s-a contractat. Concluzia este simplă: sunt mai puţini bani la buget. Concluzia evidentă: nu poate fi vorba de mărirea unor lefuri bugetare în anul 2021 până când ieşim din criza economică. Este o concluzie simplă, nu vorbim de austeritate, pentru că nu se taie salariile, nu se taie pensiile, pensionarii rămân cu majorarea care a fost decisă în toamna anului trecut, însă, din păcate, când este criză economică, nu putem să vorbim de majorări în zona bugetarilor. Asta este. Că sunt mulţi nemulţumiţi şi asta pot să înţeleg. Oamenii s-au aşteptat după un an pandemic, cu multe sacrificii, să revină la normalitate şi să crească salariile, însă lucrurile trebuie văzute aşa cum sunt’, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni, într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că salariile şi pensiile vor putea să crească atunci când România va ieşi din criza economică.

‘Sunt convins că în cursul acestui an vom ieşi din criza economică’, a mai declarat Iohannis.

Şeful statului a amintit că pensiile au crescut.

‘Creşterea aprobată rămâne în vigoare, deci pensiile au crescut şi aşa crescute rămân’, a completat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că persoanele urmărite penal nu au ce căuta în funcţii publice şi a subliniat că se aşteaptă ca fostul ministru Costel Alexe să se autosuspende din funcţiile deţinute, dacă va fi cercetat penal.

‘Sincer, eu cred că această discuţie trebuia să aibă loc demult şi să fie mult mai scurtă. Eu am spus dintotdeauna că persoane urmărite penal sau, cum am spus la vremea respectivă, ‘penali’ nu au ce căuta în funcţii publice. Nu ştiu dacă PNL trebuia să discute mai repede sau mai încet despre aceste chestiuni, însă, dacă domnul Alexe va fi cercetat penal, atunci cu siguranţă eu m-aş aştepta să se autosuspende din funcţiile pe care le deţine, până când se clarifică aceste aspecte’, a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă liberalii ar putea să dea un semnal retrăgându-i sprijinul politic lui Costel Alexe, preşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi, el a răspuns: ‘Asta, sigur, se poate teoretic, dar este o decizie de partid în care nu m-aş amesteca’.

Lunea trecută, Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Parchetului General sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis pentru începerea urmăririi penale a fostului ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor Costel Alexe pentru luare de mită şi instigare la delapidare.

Ziua următoare, preşedintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiţiei, Stelian Ion, cererea de urmărire penală a fostului ministru al Mediului Costel Alexe.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că reformele nu mai pot aştepta şi că în acest an trebuie puse bazele unei reaşezări sănătoase a societăţii româneşti.

‘Reformele nu pot să mai aştepte. 2021 este anul în care trebuie puse bazele unei sănătoase reaşezări a societăţii româneşti’, a spus şeful statului într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni, arătând că a transmis acest lucru şi în cadrul întâlnirilor de săptămâna trecută cu membri ai Guvernului.

El a subliniat că trebuie să se pună capăt epidemiei de COVID-19.

‘Pentru a putea merge înainte cu motoarele turate la maximum, este nevoie să punem capăt epidemiei de COVID-19. După un an extrem de dificil, marcat de nenumărate sacrificii, un an în care mulţi oameni s-au luptat cu această boală şi, din păcate, prea mulţi au pierdut această luptă, iată, 2021 ne oferă motive reale de speranţă’, a mai spus Iohannis.

Şeful statului a arătat că anul 2021 este extrem de important pentru dezvoltarea viitoare a României.

‘În mare măsură, de modul în care vom reuşi să accelerăm anumite schimbări în perioada imediat următoare va depinde eficienţa guvernării pe întregul mandat de patru ani. Avem două direcţii majore. Pe de o parte, trebuie să stopăm pandemia, şi aceasta ţine de reuşita campaniei de vaccinare, care se află în plină desfăşurare, şi, pe de altă parte, trebuie să repornim în forţă toate sectoarele economice şi să începem reformele promise. Aceste două direcţii majore sunt, de fapt, profund interconectate, pentru că succesul vaccinării populaţiei este cel care va genera, într-o foarte mare măsură, capacitatea de a relua toate activităţile economice şi sociale grav afectate în aceste luni’, a afirmat el.

Preşedintele Iohannis a indicat că viziunea sa şi a echipei guvernamentale este de a asigura României acces semnificativ la fondurile europene şi un buget centrat pe investiţii, pe dezvoltarea infrastructurii şi pe sprijinirea mediului de afaceri.

‘Cu aceste resurse, vom crea premisele unei creşteri economice reale şi sustenabile pentru următorii ani, care să asigure finanţarea marilor sisteme care au nevoie de reformare, precum educaţia şi sănătatea. De altfel, proiectul de buget pe acest an este gândit tocmai pe aceste coordonate. În paralel, este obligatoriu să înceapă un proces de resetare a statului, punând în centru accesul cetăţeanului la servicii şi informaţii publice. Aşadar, debirocratizare şi digitalizare pe toate palierele, întrucât nu mai pot fi tolerate ineficienţa şi incompetenţa pe bani publici’, a subliniat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi că este decis să se implice pentru a duce parteneriatul strategic România – SUA mai departe şi a apreciat că violenţele de la Capitoliu de săptămâna trecută au fost un eveniment ‘trist’.

‘Democraţia americană este una foarte solidă şi va trece şi de această etapă şi este trist ce s-a întâmplat la Capitoliu. Am văzut cu toţii imaginile de acolo, însă noua Administraţie îşi va prelua efectiv atribuţiile şi eu sunt hotărât să mă implic pentru a duce parteneriatul strategic mai departe, să îl consolidăm şi să îl facem mai funcţional, mai eficient şi mai vizibil pentru toată lumea. Avem nevoie în continuare, evident, de contacte politice foarte bune, avem nevoie de colaborarea pe securitate şi pe NATO şi avem nevoie de colaborare în plan economic şi pentru asta mă voi implica şi sunt convins că împreună cu mine şi noul Guvern’, a spus şeful statului într-o conferinţă de presă organizată la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că este absolut normal să existe opinii diferite în coaliţia de guvernare, punctând că, din punctul său de vedere, nu există dispute între PNL, USR PLUS şi UDMR.

‘Ceea ce numiţi dumneavoastră dispute, după părerea mea, nu sunt dispute, sunt discuţii. O coaliţie nu e ca la armată – unul comandă şi toţi se execută. O coaliţie este un organism viu. Se discută, nu toată lumea are aceeaşi opinie, iar din discuţie, care nu este o ceartă şi nici o divergenţă, este o discuţie mai mult sau mai puţin publică, se cristalizează soluţiile. Este absolut normal să existe opinii, poate chiar foarte diferite într-o coaliţie, şi este rolul conducerii coaliţiei să negocieze aceste divergenţe. Nu există niciun motiv să credem că oamenii se ceartă. Oamenii discută pornind fiecare de la punctul de referinţă propriu după care până acum s-a ajuns la o concluzie’, a spus Iohannis într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi, la Palatul Cotroceni, că se va vaccina anti-COVID-19, public, vineri.

Şeful statului a subliniat că el este inclus în a doua etapă de vaccinare, prima fiind dedicată personalului medical.

‘Nu am dorit nici eu, nici premierul, ca să zic aşa, în ghilimele, să ne băgăm în faţă. Ar fi fost, probabil, mesajul greşit, dar vineri, în 15 ianuarie, începe a doua etapă de vaccinare în care este prevăzută vaccinarea, de exemplu, a personalului de învăţământ, a persoanelor de peste 65 de ani şi a persoanelor cu comorbidităţi, cu boli cronice, dar şi a personalului numit esenţial, de exemplu, Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi aşa mai departe. Şi pentru a marca debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua, eu mă voi vaccina public vineri, pe 15 ianuarie’, a spus Klaus Iohannis.

(Agerpres/FOTO presidency.ro)