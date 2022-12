Daea, către fermieri: Săptămâna viitoare veţi avea bani în cont pentru calamităţi, programul de tomate şi usturoi

Fermierii vor avea, săptămâna viitoare, bani în cont, atât ca despăgubire pentru calamităţi, cât şi pentru programul de tomate şi usturoi, a afirmat, vineri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, la deschiderea târgului ‘Produse româneşti de Crăciun în Bucureşti’, organizat în curtea ministerului de resort.

‘Săptămâna viitoare, dragi fermieri, toţi veţi avea bani în cont, atât pentru calamităţi, cât şi pentru programul de tomate şi usturoi. Cu alte cuvinte, toate formele de sprijin vor fi încheiate în această săptămână, motiv pentru care am lucrat şi sâmbăta şi duminica, am lucrat şi noaptea. Alţii n-au văzut, dar dumneavoastră aţi simţit. (…) Un an greu, dar iată că natura acum nu ne părăseşte. Am spus de fiecare dată că natura nu rămâne datoare. Şi au venit şi ploile care scot din sol sămânţa pe care dumneavoastră aţi încorporat-o cu atâta strădanie şi cu atâta efort. Să dea Dumnezeu să avem parte de sărbători pe măsura dorinţei fiecăruia!’, a afirmat Petre Daea.

Întrebat dacă toţi românii îşi vor permite să cumpere produse tradiţionale în acest an, în condiţiile în care, conform INS, sunt cele mai scumpe sărbători din ultimii 20 de ani, ministrul şi-a exprimat convingerea că toţi cetăţenii vor avea pe masa de sărbători produse tradiţionale,’ într-un fel sau altul’, ‘făcute de alţii sau făcute de dumnealor’.

‘Cu siguranţă toţi vor avea produse tradiţionale într-un fel sau altul, adică făcute de alţii sau făcute de dumnealor, pentru că aici vedem produse făcute de mâinile harnice şi de stăruinţa pe care o au avut-o oamenii aceştia care lucrează în condiţii deosebit de grele – şi vin din diferite zone ale ţării să se bucure că se întâlnesc cu consumatorii – şi că dvs. şi noi putem să le apreciem produsele cumpărându-le. Cum de altminteri şi oricare familie se bucură la rândul ei de ceea ce poate să facă în gospodărie’, a adăugat ministrul.

Totodată, el a fost întrebat ce părere are despre preţul afişat în târg la jumări, de 120 lei kg.

‘Sigur, tot timpul sunteţi conectaţi la această priză a interesului faţă de preţ – şi este bine. INS-ul acum ne stabileşte şi ne pune pe masa aceasta a ofertei interpretative la nivelul ţării cifre care să ne dea posibilitatea să ne gândim încotro o luăm şi ce trebuie sa facem. Noi ştim încotro o luăm şi ce facem în fiecare zi. Facem bine pentru români – şi o să vă dau şi dumneavoastră mai puţine jumări la volumul dumneavoastră, în aşa fel încât să înţelegem că este un preţ al interesului pentru domeniu şi al respectului faţă de de munca lor. Nu este bine nici un kilogram să luăm, iar la mărimea dvs. nu prea e bine să luaţi un kilogram. Vă ajung 100 de grame’, a spus ministrul. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro