Condiţiile pentru reluarea antrenamentelor în cazul sporturilor individuale în aer liber

Ministerul Tineretului şi Sportului a emis o serie de condiţii pentru reluarea sporturilor individuale în aer liber, care pot fi practicate de către sportivi şi publicul larg.

Acest cadru este valabil exclusiv pentru activităţile sportive care se pot practica individual, în grupuri nu mai mari de 3 persoane şi în aer liber.

Setul de condiţii a fost prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă, de ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe.

Lista disciplinelor sportive care se pot practica este următoarea: aeronautică, alpinism, atletism (probele de alergare, aruncarea ciocanului, aruncarea discului, aruncarea greutăţii, aruncarea suliţei), automobilism, kaiac (kaiac sprint, rafting, stand-up paddle, kaiac pe ape repezi), canotaj, ciclism (ciclism rutier, mountain bike), echitaţie, golf, karting, motociclism, tenis (proba de simplu), tir cu arcul, tir sportiv, yachting (windsurfing, bărci cu vele).

În cazul în care disciplinele sportive enumerate mai sus sunt practicate în aer liber, dar în interiorul unor baze sportive, aceste baze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a. Să fie împrejmuite;

b. Fiecare punct de acces să fie păzit;

c. Să se facă triajul epidemiologic al participanţilor la activitatea sportivă şi măsurarea temperaturii corporale la intrarea în baza sportivă;

d. Accesul să fie permis numai în funcţie de capacitatea bazei, pentru a evita aglomeraţia. Acolo unde acest lucru este posibil, accesul să se facă exclusiv pe bază de programări prealabile, calculate în aşa fel încât să se permită suficient timp între utilizatori pentru dezinfectarea spaţiului.

e. Accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis. Prin excepţie, minorii pot avea ca însoţitor o singură persoană adultă.

f. Nu va fi permis accesul public la spaţiile care prezintă risc epidemiologic semnificativ (duşuri, saună, vestiar, sală de fitness, sală de masaj, sală de mese etc.);

g. Este permisă funcţionarea automatelor de distribuire a alimentelor, a băuturilor răcoritoare şi a cafelei, iar conducerea bazei sportive are obligaţia de a asigura dezinfectarea acestora în mod regulat;

h. Fiecare bază va avea asigurată cel puţin o cameră suplimentară (spaţiu de izolare), care să nu comunice cu celelalte spaţii definite, pentru cazul în care o persoană prezintă în timpul antrenamentului/al lucrului simptomatologie COVID-19. Utilitatea acesteia este aceea de a izola aceste persoane care prezintă simptome până la un consult de specialitate/evacuare.

Dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ condiţiile de mai sus, aceasta va rămâne închisă.

Măsuri care preced antrenamentului:

Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură de auto-evaluare. Simptomele comune ale îmbolnăvirii de COVID-19 sunt: tuse, febră, dificultate în respiraţie (creşterea frecvenţei respiratorii), cu debut brusc. Alte simptome care pot apărea sunt: nas înfundat, secreţii nazale fluide, dureri în gât, dureri de cap, dureri musculare, diaree, stare de oboseală. Persoanele care prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze procedurile descrise de autorităţile sanitare şi să nu părăsească locuinţa pentru a se antrena.

Deplasarea către şi de la locul de desfăşurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecţie dispuse de autorităţi (de exemplu, purtând echipament de protecţie personală).

La locul de antrenament trebuie să fie pregătite măsuri pentru igienizarea şi/sau dezinfectarea

mâinilor şi a echipamentului sportiv cu produse biocide avizate.

Condiţii de antrenament:

1) Condiţii general valabile

a) Se permite practicarea activităţilor sportive doar pe terenuri în aer liber. Desfăşurarea activităţilor în săli, baloane presostatice sau alte structuri închise este interzisă.

b) Pe tot parcursul antrenamentului, trebuie să fie păstrată o distanţă de siguranţă faţă de celelalte persoane care ar putea să fie prezente. Această distanţă este de cel puţin 2 metri în perioadele de repaus şi de cel puţin 6 metri în perioadele de activitate fizică intensă, pentru a ţine cont de faptul că particulele de transpiraţie ori salivă se pot transmite pe distanţe mult mai mari în acest context.

c) Este interzis scuipatul în spaţiul de antrenament.

d) Este permisă, cu condiţia respectării tuturor măsurilor de distanţare socială şi igienă personală, pregătirea fizică generală în aer liber (stretching, elemente din şcoala alergării, exerciţii de echilibru şi orientare spaţială din gimnastică, exerciţii cu propria greutate, exerciţii de tehnică şi tactică individuală prin reprezentare mentală a adversarului sau a unei situaţii specifice de luptă/joc, execuţia tehnică/tactică de tip box cu umbra, aruncarea la coş/poartă fără minge etc.).

e) În cazul sportivilor de performanţă, care sunt asistaţi de antrenor şi alţi specialişti, distanţa de siguranţă trebuie păstrată inclusiv în timpul şedinţelor tehnice. În cazul în care medicul sportiv este de faţă, el trebuie să poate echipamentul de protecţie pe tot parcursul interacţiunii directe cu sportivul.

f) Echipamentul sportiv (de exemplu: bicicleta, racheta de tenis, arcul etc.) trebuie să fie folosit exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectat complet înainte de a trece de la un sportiv la altul.

2) Condiţii specifice

a) Aeronautică – Sunt permise doar activităţile care se pot practica individual, în condiţii de siguranţă.

b) Atletism – În timpul probelor de alergare, distanţa între sportivi trebuie să fie de minimum 10 metri.

c) Automobilism -În interiorul unui automobil va fi prezentă o singură persoană.

d) kaiac – Sunt permise doar probele care presupun prezenţa unei singure persoane în ambarcaţiune. Distanţa de siguranţă între ambarcaţiuni este de minimum 6 metri.

e) Canotaj – Sunt permise doar probele care presupun prezenţa unei singure persoane în ambarcaţiune. Distanţa de siguranţă între ambarcaţiuni este de minimum 6 metri.

f) Ciclism – Distanţa de siguranţă între sportivi este de minimum 10 metri.

g) Echitaţie – Distanţa de siguranţă între sportivi este de minimum 10 metri.

h) Tenis la simplu – Pe un teren de tenis este permis accesul a cel mult trei participanţi (2 jucători, 1 antrenor/medic etc.). Nu este permis accesul pe teren al copiilor de mingi. Schimbarea terenurilor nu este permisă. În măsura în care este posibil, jucătorii îşi vor marca propriile mingi şi le vor folosi doar pe acestea la serviciu. La sfârşitul meciului, strângerea mingilor se va efectua doar cu ajutorul tuburilor special concepute sau cu ajutorul altor echipamente care nu implică un contact direct cu pielea jucătorilor.

i) Yachting – Sunt permise doar probele care presupun prezenţa unei singure persoane în ambarcaţiune. Distanţa de siguranţă între ambarcaţiuni este de minimum 6 metri. Pregătirea ambarcaţiunii în vederea ieşirii pe apă se face cu respectarea distanţării sociale şi cu utilizarea echipamentelor de protecţie personală.

Condiţii după antrenament

1. Echipamentele sportive trebuie dezinfectate cu atenţie după fiecare folosire.

2. Îmbrăcămintea folosită în timpul antrenamentului trebuie pusă direct într-o sacoşă închisă ermetic, urmând ca după aceea să fie spălată la o temperatură de peste 80 grade.

3. Tratamentul de refacere (fizioterapie, kinetoterapie) trebuie făcut cu respectarea precauţiilor: este de preferat să fie făcut doar de persoanele care au absolută nevoie. În orice moment, în afara personalului medical esenţial, în zona de fizioterapie/kinetoterapie trebuie să fie prezentă o singură persoană. Personalul medical trebuie să fie dotat cu echipament de protecţie personală.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)