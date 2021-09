Cîţu: Vaccinarea obligatorie ar trebui să fie ultima variantă; dacă o introducem, ce facem cu cei care refuză?

Premierul Florin Cîţu este de părere că vaccinarea obligatorie ar trebui să fie ‘ultima variantă’ pentru stoparea pandemiei, după celelalte măsuri anunţate, şi susţine că, în cazul în care se va ajunge la această decizie, trebuie stabilit ce se întâmplă cu cei care, în ciuda obligativităţii vaccinări, vor refuza să se imunizeze.

‘Opţiunea mea e ca toată lumea să se vaccineze, de aceea am făcut toate eforturile în acest an pentru a avea şi vaccin, a avea şi centre de vaccinare, personal calificat ca lumea să se poată vaccina. Eu nu sunt adeptul restricţiilor, nu vreau să introducem restricţii sau să închidem iar economia. Avem o variantă, aceasta cu certificatul verde, în care românii vor putea să ţină activităţile economice deschide, dar în siguranţă. (…) Dar există şi întrebări despre ce facem cu personalul medical, cu profesorii, personalul din instituţiile publice. (… ) Varianta pe care am propus-o şi cu care am început noi a fost de a testa (…) şi să plăteşti costul testului. Vaccinarea obligatorie ar trebui să fie o ultimă variantă dacă acestea nu merg’, a declarat Cîţu, joi, la Digi 24.

Întrebat ce se întâmplă dacă nici aceste măsuri – certificatul verde şi testarea – nu funcţionează, iar categorii precum profesorii şi medicii vor refuza în continuare să se vaccineze, premierul a arătat că trebuie decis ce se întâmplă cu cei care nu vor să se imunizeze anti-COVID nici dacă acest lucru devine obligatoriu.

‘Este discuţia aceasta despre vaccinarea obligatorie, dar eu vreau să duc discuţia după primul pas. Introducem vaccinarea obligatorie – şi aici nu mi s-a răspuns încă foarte clar: ce facem dacă cineva refuză? Ce decizie luăm? Sancţiune salarială, desfacem contractul de muncă, este penal? Cum mergem mai departe? Aici sunt discuţiile, pentru că e uşor să vii cu vaccinarea obligatorie, să impui această măsură, dar vreau să ştiu ce facem, cum mergem mai departe. Sunt multe astfel de decizii în România, cu amenzi, de exemplu, care de multe ori sunt ignorate. Ce facem cu cei care nu doresc să se vaccineze, dacă sunt medici sau cadre didactice? Dacă trebuie să dăm afară 30% dintre medici pentru că nu vor să se vaccineze?’, a punctat Florin Cîţu.

El a amintit că România luptă împotriva unei pandemii şi are nevoie de cadrele medicale.

‘Suntem în mijlocul unei pandemii, nu putem – aici trebuie să fim foarte atenţi – să discutăm despre desfacerea contractului de muncă unui cadrului medical când avem nevoie de medici ca să ne luptăm cu pandemia. Aş vrea să avem aceste discuţii cu cadrele medicale să vedem cum îi convingem să se vaccineze. Este foarte important pentru noi să se vaccineze sau, dacă nu, există această variantă cu testarea pe banii proprii’, a spus prim-ministrul.

Cîţu a adăugat că există posibilitatea să fie introdus în Parlament un proiect de lege privind vaccinarea obligatorie a anumitor categorii de persoane.

‘Trebuie să mergem în Parlamentul României cu un proiect de lege. Nu poate să fie o ordonanţă de urgenţă, Ministerul Justiţiei insistă că aceasta este varianta pe care ar trebui să mergem. Acolo, în Parlamentul României, trebuie să vedem dacă cei de la USR se vor rupe de cei de la AUR şi vor merge pe aceste variante, pentru că dacă rămân lângă AUR şi ţin această campanie antivaccinare va fi complicat, după aceea trebuie să vorbim cu cei de la PSD să voteze acest proiect de lege’, a precizat premierul.

În ceea ce priveşte categoriile care ar putea fi obligate să se vaccineze, el a enumerat printre altele, personalul medical şi cadrele didactice.

‘Este clar, personalul medical şi cadrele didactice ar putea să intre în această categorie. Sunt şi alte categorii în sectorul public care intră în contact cu clienţi, cu persoane fizice care ar trebui în această categorie, (…) poate că şi în MApN şi în MAI sunt categorii care trebuie să fie incluse în această zonă’, a mai declarat Florin Cîţu. AGERPRES