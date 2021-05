Cîţu: Am propus ca evenimentele private să poată fi organizate după 1 iunie doar cu persoane vaccinate

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că a propus Comitetului interministerial ca de la 1 iunie evenimentele private să poată fi organizate doar cu persoanele vaccinate anti-COVID-19.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, când ar putea fi organizate evenimente private.

‘Când ne vom vaccina. Este iarăşi o propunere pe care am făcut-o pentru Comitetul interministerial pentru vineri, pentru a avea evenimente private doar cu persoane vaccinate. (…) De la 1 iunie. Avem o ţintă, trebuie să nu grăbim lucrurile, să le permitem oamenilor să se vaccineze’, a spus premierul după şedinţa de guvern.

UPDATE – Premierul Florin Cîţu a anunţat, miercuri, că a propus comitetului interministerial ca în birourile în care toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID să nu se mai poarte masca de protecţie sanitară.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, ce stimulente sunt luate în calcul pentru revigorarea vaccinării anti-COVID.

‘Cel mai bun stimulent – revenirea la normalitate, o viaţă fără mască, în care să putem să circulăm liber, oricând, oriunde. Acesta este cel mai bun stimulent, nu cred că este nevoie de altceva. (…) Noi am oferit companiilor în România centre de vaccinare, în companii se poate face acest lucru. În acelaşi timp, va fi încă o propunere pe masa comitetului interministerial pe care am făcut-o ca în birouri, în companii, dacă toate persoanele sunt vaccinate să nu se mai poarte mască, de exemplu. Sunt propuneri care sunt pe masă şi există aceste motivaţii şi în România. Vom vedea motivaţii financiare dacă este nevoie mai târziu, dar eu cred că suntem oameni responsabili şi vrem să revenim la normalitate cât mai repede’, a explicat Cîţu, după şedinţa de Guvern.

Premierul a menţionat că renunţarea la purtarea măştii de protecţie într-un birou în cazul în care toate persoanele sunt vaccinate anti-COVID s-ar putea aplica de la 1 iunie.

‘Este o propunere pe care am făcut-o comitetului interministerial. Este pe masa comitetului. Vom vedea ce spun cei de la Ministerul Sănătăţii, cei de la Ministerul Afacerilor Interne. Toţi sunt acolo şi vom vedea care sunt opiniile lor. Este ceea ce eu cred că se poate face dacă într-un birou toate persoanele sunt vaccinate – să poată să stea fără mască’, a spus Florin Cîţu.

Potrivit prim-ministrului, în cazul în care ţinta de 5 milioane de persoane vaccinate anti-COVID nu va fi atinsă până la 1 iunie, nu vor fi ridicate măsuri de restricţie.

‘Nu le vom ridica. Vom merge mai departe aşa cum este situaţia acum, dar eu nu cred. Eu cred că dorinţa noastră, a românilor, este mult mai mare de a reveni la normalitate decât orice şi ne vom vaccina şi vom trece de această perioadă’, a subliniat Cîţu.

UPDATE – Cei care doresc să se vaccineze anti-COVID pot, începând din acest weeekend, să se prezinte doar cu buletinul şi fără programare, a declarat, miercuri, premierul Florin Cîţu.

‘De vineri, din acest weekend, putem să ne vaccinăm oriunde în centrele Pfizer şi Moderna doar cu buletinul, fără niciun fel de programare. Astăzi a fost problemă cu prea multe persoane care au încercat în acelaşi timp, vreo 40.000 de persoane. Este o platformă pe care am făcut-o anul acesta, nu este perfectă. Îmi cer scuze pentru cei care au avut de aşteptat’, a afirmat prim-ministrul, după şedinţa de Guvern.

UPDATE – Programul de convergenţă a fost aprobat în cadrul şedinţei de marţi a Guvernului, conţinând reforme pe care şi le asumă Executivul în domenii precum sistemul de pensii, salarizare, companii de stat, administraţie publică, a anunţat, miercuri, premierul Florin Cîţu.

‘În şedinţa de Guvern de astăzi am aprobat Programul de convergenţă al României, lucru foarte important pentru că, în acest moment, avem deja Strategia fiscal-bugetară, avem Programul de convergenţă şi vom avea şi PNRR. În toate sunt reforme pe care şi le asumă acest Guvern, reforme în sistemul de pensii, salarizare, companii de stat, administraţie publică. Toate aceste reforme se regăsesc în aceste programe. Important: acest program de convergenţă apare înaintea aprobării PNRR, ceea ce arată că acest Guvern este clar, doreşte reformă şi veţi vedea aceste reforme şi în PNRR’, a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

El a menţionat că a discutat cu miniştrii despre Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, cerându-le implicare directă pentru finalizarea cât mai rapidă a acestuia.

‘La finalul şedinţei, am avut o discuţie cu tot Guvernul despre PNRR şi despre ceea ce o să discutăm săptămâna viitoare la Bruxelles şi le-am cerut încă o dată miniştrilor implicare directă, în acest moment, pentru a finaliza planul cât mai repede’, a subliniat prim-ministrul.

UPDATE – Donarea a 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca pentru Republica Moldova a fost aprobată în cadrul şedinţei de guvern de miercuri, anunţă prim-ministrul Florin Cîţu, care menţionează că au fost pregătite detaliile pentru a dona 100.000 de doze şi Ucrainei.

‘În şedinţa de guvern de astăzi am aprobat un proiect de hotărâre de guvern prin care donăm încă 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca Republicii Moldova şi am pregătit şi detaliile pentru a dona 100.000 de doze de vaccin în Ucraina. Începând de săptămâna aceasta, cred că mai era doar o semnătură, dar de săptămâna aceasta putem să şi vindem doze de vaccin AstraZeneca în Republica Moldova, 200.000 de doze lunar, aceasta a fost discuţia cu Republica Moldova’, a arătat el într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Premierul Florin Cîţu a afirmat, miercuri, că raportul GRECO arată că România este ‘pe drumul cel bun’, iar actuala guvernare nu va mai ‘abuza’ Legile Justiţiei.

‘Tot raportul spune un lucru foarte important: suntem pe drumul cel bun. Această coaliţie este pe drumul cel bun şi trebuie să continue reformele pe care le-am început. În primul rând, am oprit răul şi am inversat efectele negative ale reformelor iniţiate în perioada 2017 – 2019. Acesta a fost primul lucru pe care l-am făcut. Am oprit ceea ce s-a întâmplat atunci. În acest moment, suntem în plin proces de reformă a Legilor Justiţiei, acestea se discută în coaliţie. Cred că mergem în direcţia cea bună, dar ceea ce pot să spun eu este că în această administraţie, în acest Guvern, Legile Justiţiei nu vor mai fi abuzate şi nu vom mai vedea ceea ce s-a întâmplat în perioada 2017 – 2019’, a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.

Într-un raport publicat miercuri, organismul anticorupţie al Consiliului Europei (GRECO) concluzionează că nivelul de respectare de către România a recomandărilor sale de prevenire a corupţiei cu privire la parlamentari, judecători şi procurori rămâne per ansamblu la un nivel nesatisfăcător, în ciuda unor progrese şi reforme planificate aflate încă într-un stadiu incipient.

GRECO concluzionează că România a implementat în totalitate doar cinci dintre cele 18 recomandări ce rezultă dintr-o evaluare din 2015 şi dintr-o procedură de evaluare ad-hoc a Regulii 34 lansate în 2017 cu privire la aspecte legate de reforma judiciară.

