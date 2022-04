Cîmpeanu: Testele de antrenament pentru examenele naţionale vor fi calibrate în urma rezultatelor şi concluziilor de la simulări

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi că testele de antrenament pentru examenele naţionale vor fi calibrate în urma rezultatelor şi concluziilor simulărilor pentru Bacalaureat şi Evaluare naţională.

‘Testele de antrenament pentru examenele naţionale vor fi calibrate în urma rezultatelor şi concluziilor acestor simulări’, a afirmat ministrul Educaţiei în cadrul unei dezbateri.

‘De foarte mulţi ani, elevii din învăţământul primar, spre exemplu, au cinci module de învăţare şi cinci vacanţe. Nu este nimic nou. Elevii din învăţământul primar au avut dintotdeauna cinci module de învăţare şi cinci vacanţe. Dacă vreţi o noutate este că se aliniază şi gimnaziul şi liceul, care până acum aveau patru module de învăţare şi patru vacanţe. Vor avea şi ei o săptămână de vacanţă alături de învăţământul primar în luna octombrie. Asta este o schimbare. Un alt lucru care a fost practicat până acum a fost organizarea materiei pe unităţi de învăţare’, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, până la finele lunii aprilie va fi cunoscută şi modalitatea de încheiere a mediilor.

‘Evaluările la finalul fiecărei unităţi de învăţare au fost făcute ritmic de către profesor pe parcursul întregului an şcolar. Anul acesta am considerat cu titlul de propunere că tezele semestriale, în condiţiile în care această evaluare ritmică se poate face la finalul fiecărei unităţi de învăţare, la finalul fiecărui modul, la finalul fiecărei perioade de cursuri, profesorii se vor putea baza pe aceste evaluări, care sunt mai uşor acceptate, pentru că nu am auzit să existe un stres atât de mare pentru evaluările pe care profesorii la fiecare disciplină le fac dintotdeauna atunci când termină de predat o anumită unitate de învăţare. Până la finele lunii aprilie va fi cunoscută şi modalitatea de încheiere a mediilor’, a susţinut ministrul.

Câmpeanu a precizat că nu vor exista cinci teze în loc de două.

‘Nu vor fi sub nicio formă cinci teze în loc de două. Am susţinut ideea renunţării la obligativitatea tezelor semestriale. Asta înseamnă că un profesor care va dori să verifice cunoştinţele acumulate şi competenţele va avea deplină libertate să o facă în scris sau altfel, cu nume sau cu alt nume. Deci, lăsăm libertate mai mare profesorilor’, a explicat ministrul Educaţiei. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro