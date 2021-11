Cîmpeanu: Şcoala va începe pe 8 noiembrie pentru toţi elevii şi preşcolarii; noile prevederi – publicate, astăzi, în MO

UPDATE – Şcoala va începe pe 8 noiembrie pentru toţi elevii şi preşcolarii atât din învăţământul de stat, cât şi privat, a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, care a precizat că se vor desfăşura cursuri cu prezenţă fizică în unităţile în care rata de vaccinare anti-COVID a cadrelor didactice este de peste 60%, iar noile prevederi vor fi publicate vineri, ‘cât mai curând posibil’, în Monitorul Oficial.

‘Şcoala va începe pentru toţi elevii şi pentru toţi copiii din grădiniţe în data de 8 noiembrie. Mă refer aici şi la sistemul de învăţământ de stat şi la sistemul de învăţământ privat. Este în curs de derulare şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care se propune modificarea ordinului ministrului Educaţiei şi ministrului Sănătăţii în acest sens. În foarte scurt timp, va fi validată hotărârea CNSU. Ordinul va fi semnat de către cei doi miniştri şi va fi trimis către Monitorul Oficial în vederea publicării astăzi, cât mai curând posibil, în aşa fel încât pe parcursul acestei zile să poată exista şedinţe ale Consiliilor de administraţie în fiecare şcoală şi în fiecare grădiniţă prin care să se ia decizia de funcţionare a şcolilor începând de luni, 8 noiembrie, şi să fie anunţată. Criteriul se referă la rata de vaccinare la nivelul fiecărei şcoli şi grădiniţe’, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, în situaţia în care vor exista probleme legate de resursa umană sau de infrastructură, indiferent dacă rata de vaccinare în rândul dascălilor este de peste 60%, va exista în continuare posibilitatea ca şcolile respective să solicite desfăşurarea cursurilor online.

‘În situaţia în care, dincolo de rata de vaccinare, există probleme la nivel de resursa umană – număr semnificativ de profesori carantinaţi sau infectaţi sau există probleme de infrastructură – va exista în continuare posibilitatea ca la nivelul şcolii să se formuleze o cerere conform articolului 3.2 din Ordinul de ministru 5338 care va fi modificat astăzi pentru ca şcoala să rămână în online, chiar dacă are o rată de vaccinare de peste 60%. Rată de vaccinare de peste 60% conform raportărilor de la finalul săptămânii trecute exista în 54% din şcolile şi grădiniţele României – învăţământ de stat şi învăţământ privat’, a explicat Sorin Cîmpeanu. AGERPRES

UPDATE – Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a informat vineri, într-o conferinţă de presă, că a semnat ordinele care prevăd ca elevii de clasa a VIII-a şi cei de liceu să susţinută cu o teză mai puţin, iar numărul de note necesar încheierii mediei să fie micşorat.

El a precizat, într-o conferinţă de presă, că, în situaţia în care vor apărea cazuri speciale, mediile vor putea fi încheiate după revenirea elevului în şcoală, chiar dacă aceasta are loc în cel de-al doilea semestru.

‘Am semnat şi am trimis la Monitorul Oficial cele două ordine de ministru, care reglementează structura anului şcolar şi care reglementează modificările aduse Regulamentului de organizare şi funcţionare în învăţământul preuniversitar (ROFUIP), în sensul în care se micşorează numărul de note necesar încheierii mediei pentru fiecare elev. (…) De asemenea, am transmis în teritoriu către Inspectoratele Şcolare Judeţene lista tezelor care vor fi susţinute în acest an. Elevii din gimnaziu, mai exact elevii de clasa a VIII-a, vor avea o teză mai puţin, iar elevii de liceu vor avea, de asemenea, o teză mai puţin. De la patru teze în general s-a redus la trei teze, cu excepţia elevilor din învăţământul profesional, care aveau deja trei teze’, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, elevii din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a vor susţine în continuare teze la două discipline – Limba Română şi Matematică. AGERPRES

Ministrul interimar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, urmează să anunţe vineri modul în care vor funcţiona şcolile începând de săptămâna viitoare.

Cîmpeanu a declarat, joi, că pragul de vaccinare în rândul personalului didactic, astfel încât şcolile să funcţioneze cu prezenţă fizică, ar putea fi de 60%.

‘Conform discuţiilor de până acum, se conturează un prag de vaccinare de 60% în rândul personalului şcolii, pentru a funcţiona cu prezenţă fizică. Decizia finală se va anunţa mâine, la ora 10,00’, a declarat Cîmpeanu.

În contextul creşterii accelerate a numărului de cazuri noi de COVID, în luna octombrie s-a decis ca elevii din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal să intre într-o vacanţă de două săptămâni, în perioada 25 octombrie – 5 noiembrie. Activităţile de tip after-school au fost suspendate pe o perioadă de 14 zile.

Joi, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că vacanţa nu va fi prelungită, iar elevii se vor întoarce fizic la şcoală acolo unde condiţiile epidemiologice şi sanitare o permit, însă a precizat că a fost introdusă o condiţie pentru ca şcolile să poată funcţiona normal, respectiv gradul de vaccinare a personalului din unitatea de învăţământ. AGERPRES