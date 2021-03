Bode: O parte din populaţie nu respectă regulile sanitare; sâmbătă au fost date 7.000 de sancţiuni

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat luni că doar sâmbătă au fost date 7.000 de amenzi agenţilor economici care nu au respectat măsurile sanitare, el cerând conducerii PNL să propună în coaliţie o lege pentru suspendarea activităţii firmelor care nu se conformează restricţiilor.

‘Constatăm în continuare că o parte – din fericire – mică din populaţie nu respectă regulile. Structurile MAI au avut o activitate consistentă şi doar în ziua de sâmbătă am avut peste 5.000 de agenţi economici verificaţi, peste 84.000 persoane verificate. Am aplicat aproape 7.000 sancţiuni şi, cu toate acestea, în spaţiul public vedem că anumite cluburi nu respectă regulile. Am cerut în şedinţa Biroului Executiv ca preşedintele Ludovic Orban să aducă pe masa coaliţiei în discuţie posibilitatea legală ca, pe lângă sancţiunile prevăzute în Legea 55/2020, să putem să suspendăm activitatea acestor agenţi economici care nu respectă aceste măsuri’, a afirmat Bode după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

El a spus că sunt două variante: una – de a amenda în acest sens proiectul de lege privind aprobarea OUG care modifică Legea 55 şi care este pe circuitul parlamentar; şi a doua – ca Guvernul să adopte un proiect de act normativ.

‘Eu cred că este obligatoriu să venim cu un proiect de lege, pentru că pe o decizie a CCR nu putem introduce noi restricţii prin ordonanţe de urgenţă. În consecinţă, avem varianta doi, ca în Guvern, în această săptămână, să adoptăm un proiect de lege care să reglementeze foarte clar în ce condiţii se poate ajunge la suspendarea activităţii unui agent economic şi ce riscă aceşti agenţi economici care nu respectă prevederile legale’, a adăugat Bode.

Întrebat în legătură cu posibilitatea măririi amenzilor, el a spus că doar în ziua de 20 martie s-au dat aproape 1,6 miliarde lei amenzi.

‘O amendă de 1.000 lei într-un club de fiţe nu rezolvă problema. De aceea, cred că Guvernul trebuie să arate determinare. Guvernul trebuie să vină cu măsuri foarte ferme, pentru că nu este normal ca majoritatea populaţiei care respectă aceste măsuri să se uite şi să constate că anumiţi cetăţeni încurajaţi de aceste aşa-zise petreceri private nu respectă măsurile de protecţie sanitară’, a adăugat Bode.

Întrebat în legătură cu faptul că parlamentarii coaliţiei nu au susţinut, la dezbaterea proiectului de aprobare a OUG, amendamentul privind suspendarea activităţii agenţilor economici care nu respectă măsurile, Bode a explicat că acest act normativ trebuie retrimis la Senat pentru a se discuta aceste amendamente, subliniind că PNL susţine aceste măsuri.

‘În condiţiile în care Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat un raport fără amendament, dacă Camera Deputaţilor va adopta acest amendament, există riscul încălcării principiului bicameralismului şi în consecinţă acest proiect să devină neconstituţional. Cred că acest proiect trebuie retrimis la Senat, cu observaţia că aceste amendamente să fie trecute în anexă, amendamente admise sau respinse, dar aceste amendamente trebuie dezbătute, după care Camera Deputaţilor, în calitate de cameră decizională, să adopte aceste amendamente, dacă se doreşte. PNL doreşte acest lucru. Dacă acest lucru este agreat şi de partenerii de coaliţiei, şi eu ştiu că este agreat, atunci această procedură parlamentară poate fi comprimată la 10 zile’, a mai spus Bode.

Premierul Florin Cîţu a anunţat luni că Guvernul are pregătită o ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea activităţii cluburilor şi restaurantelor care nu respectă măsurile de protecţie sanitară, aceasta în cazul în care amendamentul pe această temă nu va fi susţinut în Parlament.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)