Barna: Marţi vom avea un raport asupra incendiului de la Spitalul ‘Matei Balş’ şi a situaţiei generale

Vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al Alianţei USR PLUS, a anunţat că marţi va fi prezentat un raport privind incendiul de la Spitalul ‘Matei Balş’ care va cuprinde şi situaţia generală a sistemului de sănătate, susţinând că ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este ‘activ şi prezent’ în eforturile pentru a afla cauzele tragediei.

Barna a respins ideea existenţei unei relaţii tensionate între miniştrii USR PLUS şi premierul Florin Cîţu, susţinând că ‘Guvernul este stabil şi funcţionează bine’.

‘Vlad Voiculescu a fost încă din primele minute după întâmplarea acestei tragedii (incendiul de la Matei Balş – n.r.) la faţa locului, este activ şi prezent în eforturile pe care Ministerul Sănătăţii le face pentru a afla, pe de o parte, cauzele aceste tragedii şi înţeleg că marţi vom avea un raport asupra situaţiei care a generat tragedia respectivă. În egală măsură nu pot să nu remarc că Vlad a fost foarte deschis şi transparent, asumând şi recunoscând problemele care există în sistem, nu a mai avut tipul acela de reacţie: ‘suntem în control, avem tot ce ne trebuie’. Avem o reacţie foarte responsabilă, foarte asumată, în care sunt recunoscute şi admise problemele care sunt în sistem şi necesitatea reglementării şi ameliorării lor. Este exact dezbaterea pe care o are şi strategia pe care o are cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru a reduce riscul unor astfel de accidente’, a afirmat luni Barna, la o conferinţă de presă comună cu Dacian Cioloş, copreşedinte al Alianţei USR PLUS.

El a adăugat că raportul va cuprinde şi situaţia generală din sănătate.

Vicepremierul a mai spus că aceste accidente ‘nu pot fi eliminate’ şi se întâmplă ‘peste tot în lume’.

‘Dar la noi parcă se întâmplă cam des şi din acest motiv sunt necesare măsuri foarte ferme, pe de o parte, necesitatea respectării regulilor. Nu ştiu care sunt cauzele de la Balş, dar nu aş fi deloc surprins să constat că s-au încălcat nişte reguli legate de limitarea accesului surselor de foc şi alte situaţii de genul acesta. Respectarea regulilor trebuie să devină obligatorie în toate locurile în care se foloseşte în contextul actual oxigenul’, a adăugat Barna.

Întrebat dacă există o relaţie tensionată între miniştrii USR PLUS şi premierul Florin Cîţu, Dan Barna a spus: ‘Nici pe departe. Există o relaţie de lucru, există o relaţie în care analizăm fiecare subiect şi fiecare temă de discuţie aşa cum trebuie în Guvernul României, cu argumente pro şi contra, luăm o decizie, o susţinem cu toţii, dincolo de cancan-urile pe care le citim în diferite spaţii media, Guvernul este stabil, funcţionează bine, nu am nimic de adăugat’. AGERPRES