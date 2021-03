Barna, după audierea la DLAF: Un dialog simplu, sunt mulţumit că am avut ocazia să clarific

Vicepremierul Dan Barna a declarat, joi, că a clarificat la Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) lucrurile legate de semnătura sa pe anumite formulare privind participanţii la un proiect, precum şi faptul că nu s-a aflat în conflict de interese, menţionând că este optimist că în termen scurt se va închide ‘această poveste’.

‘Este un dialog pe care îl solicit de doi ani. (…) Când am primit invitaţia, m-am bucurat în sfârşit că aveam ocazia să clarific eventualele lucruri care erau neclare acolo. A fost un dialog civilizat, un dialog de câteva zeci de minute, am stat undeva la jumătate de oră – 40 de minute. Au fost întrebări destul de banale legate de câteva, trei formulare de participanţi la proiect, dacă semnătura de acolo era a mea sau nu era a mea, nu a fost nicio problemă acolo. Şi am clarificat de ce nu era o situaţie de conflict de interese în ceea ce însemna angajaţii de la structura de economie socială, acea croitorie de la Sibiu, unde a fost şi sora mea printre angajaţi. Acestea au fost cele două teme abordate, un dialog simplu, sunt foarte mulţumit că am avut ocazia să clarific şi sunt optimist că vom ajunge într-un termen, sper eu, scurt şi nu vom aştepta încă doi ani pentru a închide această poveste, pentru care am consumat enorm de multă energie şi eu şi colegii mei din USR PLUS‘, a afirmat Barna.

El a precizat că inspectorii s-au declarat mulţumiţi că lucrurile sunt clare, menţionând că, procedural, interviul său era necesar.

‘Nu a fost nicio concluzie, inspectorii din cadrul DLAF au notat ceea ce am spus, s-au declarat mulţumiţi, au fost că nu am niciun fel de problemă, lucrurile sunt clare. (…) Nu au spus (dacă va mai fi chemat – n.r.). Au spus că este în regulă, procedural era necesar, dat fiind că sunt cu nota de verificare în etapa finală, să existe acest interviu al meu. A avut loc şi nu mai este cazul, cel puţin din ce mi-au spus, de o nouă invitaţie‘, a adăugat Barna.

Vicepremierul Dan Barna a anunţat, joi, pe facebook, că a fost invitat de către DLAF să furnizeze informaţii în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul unui proiect aflat în verificare.

‘Am spus în numeroase interviuri că sunt complet disponibil şi vreau să clarific orice chestiune legată de activitatea antreprenorială pe care am desfăşurat-o înainte de a intra în politică. În aceste zile, solicitarea mea a dat roade şi am primit o invitaţie de la DLAF pentru, şi citez, ‘furnizarea informaţiilor pe care le deţineţi în legătură cu activitatea desfăşurată în cadrul proiectului’ aflat în verificare‘, a precizat liderul USR.

