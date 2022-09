(AUDIO) Voluntarii din 34 de județe ale României vor participa la Ziua de Curăţenie Naţională

Mai mulți voluntari din 34 de județe ale României vor participa, pe 17 septembrie, la Ziua de Curăţenie Naţională.

În zona Moldovei, cele mai multe persoane s-au mobilizat în județele Suceava și Botoșani, după cum a precizat cofondatorul ‘Let’s Do It, Romania!’, Anamaria Hâncu: ”Pe zona Moldovei avem acțiune care se întâmplă la Vaslui, avem la Botoșani vom avea și la Galați avem la Suceava sunt județe în care am avut în fiecare an un număr foarte mare de volutari. Dacă rețin eu bine, la Suceava și la Botoșani sunt foarte, foarte mulți voluntari în fiecare an care se implică. Ce este important de menționat este că la toate acțiunile noastre de până acum au fost 2,1 milioane de voluntari. Din aceștia, aproximativ jumătate sunt elevi, deci vorbim de o implicare și mobilizare masivă a elevilor.”

Anul acesta, Asociaţia ‘Let’s Do It, Romania!’ a sprijinit echipa ‘Let’s Do It, Ucraina!’ cu patru transporturi de 25 de tone cu diverse produse, printre care alimente neperisabile, medicamente, corturi şi mâncare pentru animale, a mai precizat Anamaria Hâncu: ”Încă din momentul în care a început războiul, am luat legătura cu colegii noștri în Ucraina și am întrebat care sunt nevoile lor specifice, având în vedere că foarte mulți dintre ei nu puteau părăsi teritoriul Ucrainei și ne-am mobilizat. Am avut strângeri de fonduri pe online, dar și prin partenerii noștri, dar și produse pe care le averm de la partenerii noștri pe care le-am trimis în Ucraina. Ne-au solicitat medicamente, haine, mâncare pentru animale, mâncare pentru oameni noi, inclusiv echipamente de telecomunicați, echipamente speciale de camuflaj, medicamente, tot ce ne-au cerut, am încercat să le trimitem.”

Din 2009 până în prezent, peste 2,1 milioane de voluntari au luat parte la acțiunile de ecologizare în masă organizate de ‘Let’s Do It, Romania!’.

‘Let’s Do It, Romania!’ face parte din initiaţiva globală ‘Let’s Do It, World!’, alături de alte 190 de ţări din întreaga lume, una dintre cele mai mari mişcări de voluntariat din lume.

(Radio Iaşi/Andreea Postolache/FOTO letsdoitromania.ro)