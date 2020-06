(AUDIO) Donatori de plasmă COVID, refuzați din motive legislative

Mai multe persoane, între acestea și cadre medicale din diferite judeţe ale ţării, precum Suceava, Iaşi sau Bucureşti, care prezentau anticorpi anti-SARS CoV2, au fost refuzate la donarea de plasmă convalescentă pentru bolnavii COVID, din motive legislative.

Afirmaţia a fost făcută de Florin Hozoc, reprezentantul firmei care a dondonare plasma legeat statului roman 18 aparate de plasmafereză.

Ordonanța cu privire la donarea, testarea și transfuzia de plasmă convalescentă prevede faptul că pentru a fi eligibil, donatorul trebuie să respecte aceleași criterii ca în cazul donatorului sde sânge, iar în plus trebuie să facă dovada că a trecut prin boală, dar în cadrul unei unități medicale. Aşadar are nevoie de un bilet de externare.

Florin Hozoc a precizat, pentru postul nostru de radio, că legislația României privind donarea de plasmă nu corespunde cu cea europeană, iar pacienţii cu anticorpi, deşi pot dona, nu sunt acceptaţi dacă nu au fost spitalizaţi.

Florin Hozoc: Spre deosebire de Ghidul european, care prevede că și persoanele asimptomatice, care pot prezenta analize medicale din care reiese că au o concentrație crescută de anticorpi, pot dona în toate țările din Uniunea Europeană și în Statele Unite, în România acest lucru nu este permis, deoarece birocrații care au făcut metodologia au specificat, în mod foarte clar, că se cere un dosar prin care donatorii să prezinte foaia de externare și tot felul de alte documente medicale, când de fapt, lucrurile sunt foarte simple.

Florin Hozoc a mai spus că legislaţia românească privind donarea de plasmă mai cuprinde şi alte restricţii, iar din acest motiv mulţi pacienţi care au boli cronice, dar care ar putea dona, aşa cum se întâmplă în alte state, la noi în ţară nu sunt consideraţi eligibili.

Florin Hozoc: Alte criterii care, de asemenea, se abat de la legislația europeană în domeniu, sunt criterii de selectare a donatorilor în funcție de anumiți parametri medicali. În România, practic, se păstrează aceleași criterii vechi de peste 30 de ani și care între timp au fost actualizate de către celelalte țări europene. Orice persoană care dorește să doneze plasmă, dar care are orice tip de boală cronică, este repinsă de la donare. Aceasta în condițiile în care, peste tot în lume donarea de plasmă este posibilă și la persoane care suferă de afecțiuni cronice, dar care nu au vreo legătură cu donarea de plasmă, în sensul că nici nu se transmite prin donare, nici nu sunt afectați pacienții respectivi de donarea de plasmă, și atunci, ei nu sunt respinși de la donare. Vă dau un simplu exemplu, la București sunt respinși inclusiv pacienții care au ca boală cronică depresia, în condițiile în care acest lucru nu este considerat, nicăieri în lume, un criteriu de respingere a donatorului.

Pentru a modifica legislația în cauză, firma care a donat aparatele de plasmafereză și Patronatul Furnizorilor Privați de Servicii Medicale au încheiat un protocol prin care, atât societatea reprezentată de Florin Hozoc cât și alți sponsori se angajează să deconteze toate testele necesare donatorilor de plasmă hiperimună.

Florin Hozoc: Noi am făcut demersuri încă de acum două săptămâni. Am transmis Ministerului Sănătății, deoarece am constat că, Comisia de Transfuzie din cadrul Ministerului nu face absolut nimic pentru a corecta toate aceste exagerări din metodologia aprobată în România. Am transmis Ministerului o solicitare pentru ca ei să facă toate aceste corecții. Nici în ziua de astăzi, la mai mult de două săptămâni de la solicitare, Ministerul Sănătății nu a dat un răspuns.

