(AUDIO) Autostrada A7 Ploieşti-Buzău-Paşcani se finanţează din fonduri europene

Autostrada A7 Ploieşti-Buzău-Paşcani sau drumul de mare viteză care va asigura legătura Capitalei cu judeţele din Moldova se finanţează din fonduri europene, iar contractele pentru construirea primelor două loturi între Ploieşti şi Focşani vor fi scoase la licitaţie în această iarnă.

În premieră, tronsoanele vor fi prevăzute cu bretele provizorii şi astfel se elimină riscul finalizării unei autostrăzi fără conexiune care nu poate fi pusă în circulaţie, a explicat, pentru Radio România Actualităţi, directorul tehnic al Companiei de Drumuri, Gabriel Budescu.

Gabriel Budescu: Tronsonul întreg are 63 de km. El a fost segmentat în trei. Am segmentat astfel încât fiecare lot să se termine înainte sau după un nod şi, pentru a ne asigura că nu vom mai avea povestea cu tronsoane-muzeu, am rugat proiectantul ca pe lotul care nu are nod să prevadă descărcare provizorie, care va fi ofertată separat, prevăzută separat. Dacă acel lot, când se finalizează are continuitate, nu se mai execută; dacă n-are continuitate, se execută descărcarea provizorie pentru a nu mai avea autostrăzi-muzeu.

Cele patru tronsoane ale autostrăzii A7 Ploieşti-Bacău-Paşcani costă aproximativ două miliarde de euro. De asemenea, între Paşcani, Suceava şi Siret se vor construi drumuri expres. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)