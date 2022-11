ANRE nu a primit în mod oficial de la ENEL nici o notificare în sensul intenţiei de vânzare a unor active ale companiei

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie nu a primit în mod oficial de la ENEL nici o notificare în sensul intenţiei de vânzare a unor active ale companiei, aşa cum prevede legislaţia naţională.

Preşedintele ANRE, Dumitru Chiriţă, spune că acest gen de situaţie nu înseamnă ieşirea din piaţa de energie a ENEL România, ci poate presupune doar schimbarea proprietarului sau a acţionariatului.

El subliniază că autoritatea a adoptat de-a lungul timpului acte normative prin care clienţii finali ai unei companii care se retrage de pe piaţa autohtonă au asigurată continuitatea furnizării cu energie.

Marţi, grupul italian ENEL a anunţat că intenţionează să părăsească România în 2023. Directorul general al companiei, Francesco Starace, a prezentat la Milano strategia pentru următorii ani care prevede vânzarea parţială sau totală a activelor din mai multe ţări.

Francesco Starace: Nu doar că ne gândim să începem aceste repoziţionări, ci chiar le-am început. Am început ieşirea de pe segmentul de gaz din Chile şi se va materializa până la sfârşitul acestui an, iar asta va influenţa şi procesul din Spania. Am iniţiat de asemenea discuţii pentru ieşirea din România, Peru şi Argentina. Desigur, nu pot dezvălui mult în acest moment, dar procesele se află în diferite stadii de lucru.

Reprezentanţii ENEL spun că au ca ţintă întărirea poziţiei companiei în ţara de origine, Italia, precum şi a prezenţei în state cheie şi vine ca urmare a crizei energetice din ultimul an. În România, ENEL are circa trei milioane de clienţi casnici şi non-casnici.

