ANPC: Peste jumătate de tonă de produse alimentare, retrase de la comercializare, după controale în zona Transfăgărăşan

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au efectuat, marţi, controale la operatorii economici din zona Transfăgărăşan – Bâlea Lac, în urma cărora au aplicat amenzi de 49.000 lei, conform unui comunicat al ANPC.

‘Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) supraveghează cu maximă atenţie zonele de vacanţă din România pentru a se asigura că operatorii economici respectă drepturile consumatorilor şi că aceştia pot avea vacanţa pe care şi-o doresc oriunde, în ţara noastră. Nu doar litoralul se află în vizorul comisarilor ANPC, ci şi diverse zone de munte, cu mare aflux de turişti. Astfel, echipe mixte ale Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor Braşov, Alba şi Sibiu au desfăşurat, pe 13 iulie 2021, ample acţiuni de control în zona Transfăgărăşan – Bâlea Lac. Până în acest moment, comisarii ANPC au aplicat 9 amenzi contravenţionale, în valoare de 49.000 lei şi două avertismente, oprind definitiv de la comercializare şi retrăgând din circuitul consumului uman peste jumătate de tonă de produse alimentare, în valoare de aproximativ 21.000 de lei, mai mulţi operatori economici aflându-se, în continuare, în verificări’, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, cele mai importante abateri constatate au fost: comercializarea sau utilizarea ca materie primă a unor produse alimentare cu data durabilităţii minimale/data limită de consum depăşite; utilizarea de aparate de măsură neverificate şi neomologate; nerespectarea condiţiilor de depozitare precizate de producător pe eticheta produselor alimentare (temperatură neconformă, depozitare direct pe paviment sau în locuri neautorizate); expunerea la vânzare a produselor alimentare la temperaturi de peste 30 grade C, fapt care aduce produsele în cauză într-o stare total improprie consumului; expunerea la vânzare a produselor alimentare fără etichete sau cu etichete care nu prezentau elemente de identificare ale producătorului, importatorului sau termene de valabilitate; expunerea la vânzare a produselor alimentare cu informări deficitare faţă de consumator (absenţa sursei de provenienţă a produsului, a denumirii, preţului acestuia etc.); prepararea unor produse alimentare în condiţii improprii; expunerea la vânzare a produselor alimentare din carne de vânat, fără documente de provenienţă a acesteia; comercializarea a diverse băuturi neconforme (depozitate deficitar, fără elemente de identificare etc.), condiţii neconforme de primire turistică şi servicii de cazare deficitare.

Campania de verificări începută în această zonă continuă şi în zilele următoare, precizează ANPC. AGERPRES/FOTO A NPC