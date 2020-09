Anisie: 94.000 de profesori au fost deja formaţi, iar pentru alţii există în derulare programe de formare

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a declarat, marţi, la o conferinţă de presă, că aproximativ 94.000 de profesori au fost deja formaţi, iar pentru alţii există în derulare programe de formare.

‘În ceea ce priveşte formarea profesorilor, pentru că în spaţiul public au fost întrebări legate de formarea profesorilor, vreau să vă anunţ că am colectat din teritoriu datele referitoare la formare şi pot să anunţ astăzi să aproximativ 94.000 de profesori au fost deja formaţi, iar pentru alţii deja avem în derulare programe de formare. (…) De aceea, cred că revenirea aceasta la cursuri trebuie să reprezinte responsabilitatea noastră, a tuturor, a părinţilor, a copiilor, a profesorilor, a autorităţilor publice locale, să realizăm cu toţii un parteneriat în aşa fel încât riscul îmbolnăvirii să fie diminuat. Această revenire la cursuri reprezintă o asumare a întregii societăţi. Educaţia trebuie să continue în orice condiţii. Urez tuturor un an şcolar cu rezultate, dar mai ales cu sănătate!’, a spus Anisie.

Potrivit acesteia, va fi deschisă o altă linie TELVERDE pentru directorii unităţilor de învăţământ şi pentru autorităţile publice locale care doresc să acceseze fonduri europene.

‘Am luat decizia ca la nivelul unităţilor de învăţământ să se facă un necesar şi să ajutăm şcoala să achiziţioneze echipamentele de care are nevoie. Guvernul României a alocat 175.000.000 de euro nu numai pentru echipamente electronice, ci şi pentru echipamente sanitare, inclusiv containerele acelea sanitare pe care le pot achiziţiona şi deconta pe fonduri europene. (…) Am solicitat inspectoratelor şcolare ca inspectorii de proiecte şi de programe să sprijine şcoala. În acelaşi timp, MEC să realizeze un model de cerere tip şi nu în ultimul rând am înfiinţat o linie TELVERDE la MEC pentru a da toate informaţiile necesare atât pentru şcoli, cât şi pentru autorităţile publice locale’, a susţinut ministrul.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)