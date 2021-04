Alin Caraman, președinte AFIN, despre organizarea nunților: „Am cerut autorităților să facem evenimente-test”

Reprezentanții organizatorilor de nunți din România afirmă că nu există noutăți din partea autorităților în privința condițiilor în care s-ar putea desfășura astfel de evenimente în viitorul apropiat. Au fost avansate mai multe propuneri care să permită organizarea, în funcție de rata incidenței, dar și de suprafața locului în care s-ar pregăti evenimentul. Într-o intervenție pentru Radio România Iași, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor din Industria Nunţilor, Alin Caraman, pledează inclusiv pentru organizarea unor evenimente de test, similare cu cele din Occident, pentru a avea o reprezentare cât mai fidelă a siguranței, dar și pentru a accelera procedurile legislative.

Lucian Bălănuță: Luna mai se apropie. Care sunt ultimele noutăți legate de posibilitatea reluării evenimentelor private: nunți, botezuri.

Alin Caraman: Din păcate nu există ultimele noutăți, mai ales că suntem într-un domeniu în care mirii se așteaptă de la organizatori să aibe soluții la orice și i-am obișnuit în decursul vremii să avem soluții la orice, dar din păcate în acest moment nu avem răspunsuri pentru că la rândul nostru autoritățile nu ne dau răspunsuri de care avem nevoie. Noi de trei luni de zile strigăm, nu să începem evenimentele de-a doua zi, sigur ne dorim ca toate să fie în siguranță, dar venim cu soluții clare, cu soluții din afară, deja conturate, cu rezultate bune și nu există nici măcar un dialog, nu există un grup de lucru, nu există, de asemenea, evident nici măcar o perspectivă și o predictibilitate, pentru că suntem într-un domeniu în care mirii nu pot organiza un eveniment de pe o zi pe alta. Dacă în cazul HORECA, al colegilor din restaurante, ei pot deschide, și a doua zi să fie restaurantele pline, în acest domeniu este imposibil ca mirii să facă un eveniment de pe o zi pe alta. Ei au nevoie de minim o lună, două luni înainte, iar ceea ce propunem în acest moment este cel puțin să înceapă evenimentele așa cum se întâmplă deja și în afară și au rezultate foarte bune, evenimentele în care cei care participă să facă parte din cele trei categorii, și anume: cei care s-au vaccinat, cei care sunt dispuși să se testeze sau cei care au trecut prin boală. Ieri au venit rezultatele de la Barcelona ale acelui eveniment festiv cu 5000 de persoane și nu a existat nici un caz după eveniment. În urmă cu o săptămână am cerut autorităților și noi să facem aceste evenimente-test, să facem niste nunți, avem miri care sunt dispuși să facă o nuntă test, astfel încât împreună cu Ministerul Sănătății, cu toate autoritățile să putem să monitorizăm și înainte și după dacă există riscuri, dar nici la această propunere nu am primit absolut nici un fel de semnal. Deci, cu alte cuvinte, industria noastră este realmente uitată, există 200 de mii de oameni care lucrează în acest domeniu, există 250 de mii de cupluri anul acesta care asteaptă cu nerăbdare orice fel de veste, dar din păcate autoritățile, până în acest moment, nu au dat absolut nicio de feedback.

Lucian Bălănută: Aveți și o inițiativă care presupune organizarea acestor evenimente în funcție de suprafața restaurantului și aranjamentele care se pot face atât în interior, cât și în exterior. Cu privire la această initiațivă ați primit vreun răspuns, vreun semnal de la autorități?

Alin Caraman: Inițiativa noastră constă în trei scenarii în funcție de rata de infectare din momentul și de locul respectiv al desfășurării nunții. În scenariul roșu propuneam ca evenimentele să aibe loc doar în condițiile în care cei trei sunt dispuși să fie ori testați, ori vaccinați, ori trecuți prin covid, dar în momentul în care rata ar fi fost mai mică mergeam către scenariul galben și către scenariul verde foarte clar stabilite reguli de desfășurare a evenimentului, dar regulile nu ca anul trecut unde, după părerea noastră, a fost total gresit fiind un număr maxim de persoane, readuc aminte că anul trecut erau posibile nunti cu 50 de persoane în interior si 100 în exterior, ceea ce cumva este un non sens pentru că interior înseamnă și o sală de 20 de metri pătrați, dar și evenimente, așa cum facem noi, evenimente la Palatul Parlamentului unde sunt 10 mii de metri pătrați, iar legea ne obliga să fie tot 50 de persoane. Ceea ce propunem noi și deja autoritățile au mers pe ideea aceasta în cazul mall-urilor să fie corelat numărul maxim de persoane cu suprafața de desfășurare a evenimentului, astfel încât să fie acordat un număr de metri pătrați fiecărui participant la eveniment.

Lucian Bălănută: Că tot vorbim despre numărul de invitați, acesta este un element demn de luat în seamă. Pentru cei care intenționează să organizeze o petrecere de nuntă sau botez cu peste 200 de invitați, ce le recomandați?

Alin Caraman: În propunerea noastră exista această posibilitate să se organizeze nunți cu 200 de persoane fie în exterior, fie în cele trei variante pe care le-am spus, de vaccinați, trecuți prin covid sau testați, fie cu o suprafață mai mare a sălii și, evident, în funcție de rata de incidență. Soluții există, rezultatele în afară arată că putem avea astfel de evenimente în totală siguranță, răspunsurile din păcate întârzie să apară, sperăm cu nerăbdare să fie auzit strigătul atât al industriei, cât și al mirilor care așteaptă cu nerăbdare acest moment, sperăm să fie auzit și să primim și răspunsurile de care avem neapărată nevoie.

Lucian Bălănută: Cum văd însă mirii sau familiile aceste constrângeri din moment ce s-ar putea deschide această perspectivă de a organiza eveniment însă cu persoane vaccinate, cu persoane care au trecut prin boală sau cu persoane care să își manifeste dorința de a fi testate la intrare?

Alin Caraman: Am vorbit cu sute de miri care așteaptă, mulți dintre ei de peste un an de zile acest moment dar l-au amânat, da, sunt foarte interesați, există o constrângere evidentă, dar nu suntem în vremuri normale, suntem în vremuri tulburi și pozitia lor și dacă nu ar fi obligatoriu să fie aceste trei variante pe care le-am tot menționat, ei își doresc să fie în aceste trei scenarii pentru că în felul acesta au siguranța invitații că se duc într-un mediu safe pentru că asta își doresc. Așadar, să presupunem prin absurd autoritățile ar da voie de mâine să se facă evenimente fără niciun fel de restricție niște miri care preconizează să aibe să zicem 200 de invitați vor avea probabil surpriza să aibe maximum 100 sau 80 de invitați pentru că restul invitaților nu s-ar simți în siguranță. Lumea este responsabilă și rămâne responsabilă. Dacă venim cu acest scenariu în care la eveniment să fie doar cei vaccinati, testati sau trecuti prin boală, atunci procentul celor care vor veni se va apropia de sută la sută din cel dorit, vor avea o nuntă așa cum și-au dorit cu 200 de persoane, iar oamenii vor veni cu sufletul deschis că sunt la acel eveniment în siguranță. Noi, de exemplu, ca organizatori de evenimente, am sustinut foarte clar că aceste teste împreună cu toate costurile și toată infrastructura, care înseamnă zonă de triaj, ne-o asumăm ca și costuri, ca și organizare, și este până la urmă un moment de 10 – 15 minute în care poți să bei un cocktail, în care poți să auzi un cvartet în exterior înainte să intri, să te supui acestui test care la ora actuală nici nu mai este invaziv pentru că au apărut aceste teste pe bază de salivă fără să fie invazive, nu vedem și nu văd niciun fel de deranj pentru cei care vin să piardă 10 – 15 minute în cazul în care nu sunt deja vaccinați pentru a se simți o seară sau o noapte și în siguranță totală și pentru a se bucura de acel eveniment.

Astăzi va avea loc a doua reuniune a Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate din 1 iunie 2021, în contextul pandemiei. Premierul Florin Cîțu declara săptămâna trecută că nu se va renunța la obligativitatea purtării măștii înainte ca 10 milioane de români să fie vaccinați. El afirma că este deschis oricăror propuneri privind redeschiderea unor sectoare economice, dar că acest lucru se poate face doar prin evenimente-pilot.Ministerul Culturii are în vedere un mecanism de acest fel și la spectacolele de la Teatrul Naţional şi de la Opera Română.

(Lucian Bălănuță/G.R./ FOTO arhivă personală Alin Caraman)