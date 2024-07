A început Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Deschiderea oficială a avut loc de la ora 12.00, iar târgul va putea fi vizitat zilnic, în perioada 3 – 7 iulie, între orele 10.00 şi 21.00.

Supravieţuitoare a unei transfuzii greşite de sânge, jurnalista Elena Manea, îşi va spune povestea braşovenilor sâmbătă, în Piaţa Sfatului. „Trezită la viaţă. Jurnalul unei supravieţuitoare” este volumul în care ea a relatat acestă experienţă şi care va fi lansat şi la Braşov, la Târgul de carte Gaudeamus Radio România, sâmbătă, 6 iulie, începând cu ora 18.00. Cartea rezumă experienţa jurnalistei care în 2016 devenise ea o ştire de primă pagină a ziarelor şi niciun medic nu îi dădea şanse de supravieţuire, dar aduce şi explicaţii suplimentare din partea reputatului medic neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea. Jurnalista Elena Manea: „Mi s-a spus că şi dacă voi supravieţui, aş putea rămâne cu sechele neurologice sau renale. Am fost în hipoxia pe dializă. Totuşi, spun eu, Dumnezeu a vrut să trăiesc, iar mesajul cărţii acesta este, că suntem mai puternici decât credem şi că atunci când vrea şi Dumnezeu îţi găseşti puterea interioară să treci peste orice. Motivaţia mea, strict în acele zile, a fost să mă întorc la băiatul meu, care atunci avea 8 ani. Şi eu, ca mamă, nu am conceput să nu mă întorc acasă. Ca jurnalist, mi-am investigat propria revenire la viaţă şi, aşa cum au văzut şi cititorii mei, în carte sunt pasaje în care încerc să explic cu profesorul neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea despre ceea ce mi s-a întâmplat. Am fost în scor de comă glasgow trei, explică dumnealui ce înseamnă asta. Este o stare la graniţa cu moartea„.

De altfel, profesorul Alexandru Vlad Ciurea semnează şi prefaţa cărţii. Pe Elena Manea o veţi găsi la standul editurii pe tot parcursul zilei de sâmbătă.