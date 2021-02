13 februarie – Ziua Mondială a Radioului

Componentă esenţială a instituţiei naţionale Radio România, şi Editura Casa Radio celebrează, la data de 13 februarie 2021, Ziua Mondială a Radioului.

Ediţia din acest an (ediţie aniversară – a zecea ediţie şi totodată peste 110 ani de activitate radio), desfăşurată sub deviza New World, New Radio, cuprinde trei mari teme: Evoluţie – Inovaţie – Conectare.

Subsumându-se acestor valori, Editura Casa Radio sărbătoreşte cu deplină legitimitate ediţia din acest an a Zilei Mondiale a Radioului.

Prin produsele editoriale oferite publicului român de-a lungul anilor, Editura Casa Radio demonstrează permanenta relevanţă a valorii informaţiei culturale radiodifuzate de la constituirea Radioului naţional şi până în prezent şi tezaurizate în Fonoteca Radio. Aceste valori culturale – literare, dramaturgice, muzicale – au fost repuse în circulaţie în formate noi, adaptate cerinţelor zilelor noastre. Fie că e vorba de înregistrări istorice sau contemporane, marile personalităţi ale culturii române – scriitori, critici literari şi dramatici, regizori, istorici, muzicologi, compozitori, artişti interpreţi şi artişti plastici – se regăsesc în lumea fabuloasă dintre copertele audiobook-urilor şi CD-urilor Editurii Casa Radio!

La 13 februarie, de Ziua Mondială a Radioului, ascultăm şi citim audiobook-urile şi CD-urile Editurii Casa Radio – instituţie specializată în imortalizarea clipei şi permanenta înnoire a memoriei culturale. Celebrăm trecutul, în numele viitorului!(Rador/ FOTO radioiasi.ro)