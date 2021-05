Românii din Italia sărbătoresc Paştele ca acasă

Românii din Italia spun că sărbătoresc Paştele ca în România, deşi restricţiile impuse de pandemie au făcut ca slujbele de Înviere să fie organizate mai devreme pentru ca oamenii să poată respecta carantina de noapte, care începe la ora 22:00.

Corespondenta Radio România la Roma Elena Postelnicu a stat de vorbă cu mai mulţi conaţionali care păstrează tradiţiile de acasă.

-: Păi în primul rând o să vin la biserică să ne împărtăşim şi apoi acasă, ca în România, cu carnea de miel, cu ou roşu care simbolizează scurgerea sângelui domnului Iisus Hristos şi cozonac şi pască în familie şi exact ca în România, deci tradiţiile au rămas, sângele apă nu se face.

-: Exact cum am trăit acolo, trăim şi aici, ne bucurăm şi că avem posibilitatea să facem slujba afară, că sunt multe locuri, că oamenii se pot bucura sar în condiţiile în care suntem anul acesta de Înviere.

Reporter: Anul trecut a fost mai greu.

-: Anul trecut a fost mai greu, anul trecut a fost acasă. Am simţit Învierea, aşa cum să zic, anuntaţi prin telefoane, prin televiziune. Anul acesta o să ne bucurăm mai mult, dacă anul trecut nu am avut subtilitatea.

Reporter: Anul acesta, din păcate, de Paştele ortodox se şi lucrează.

-: Da. Asta se întâmplă cam destul de des, dar în general ne luăm liber. Încercăm să sărbătorim de două ori – şi cu ei, şi cu noi. Rador