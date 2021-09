Primetime Emmy 2021: Serialele ‘The Crown’ şi ‘Ted Lasso’ au câştigat principalele trofee

Serialul dramatic ‘The Crown’ şi producţia de comedie ‘Ted Lasso’ au câştigat principalele trofee atribuite la cea de-a 73-a ediţie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite ‘Oscarurile televiziunii americane’, care au fost acordate duminică seară la Los Angeles, informează agenţiile de presă internaţionale.

Premiul pentru cel mai bun serial dramatic câştigat de ‘The Crown’, o producţie Netflix inspirată din viaţa şi activitatea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, i-a adus platformei de streaming Netflix cel mai important trofeu obţinut vreodată la Primetime Emmy Awards, în timp ce platforma AppleTV+ a intrat la rândul ei în palmaresul marilor câştigători ai acestei gale, după ce s-a impus la categoria ‘cel mai bun serial de comedie’ cu producţia ‘Ted Lasso’. Nici Netflix, nici AppleTV+ nu au triumfat până acum în aceste categorii, considerate cele mai importante din programul galei Primetime Emmy Awards.

Olivia Colman şi Josh O’Connor, care i-au interpretat pe regina Elisabeta a II-a şi pe Prinţul Charles în ‘The Crown’, au fost desemnaţi cea mai bună actriţă într-un serial dramatic, respectiv cel mai bun actor într-un serial dramatic.

După un sezon care s-a concentrat pe căsătoria lipsită de fericire a Prinţului Charles cu Prinţesa Diana, serialul ‘The Crown’ a triumfat şi la categoriile dedicate actorilor din roluri secundare într-un serial dramatic prin Gillian Anderson (care a interpretat-o pe fostul prim-ministru britanic Margaret Thatcher) şi Tobias Menzies (care l-a interpretat pe Prinţul Philip). ‘The Crown’ a câştigat şi premiile pentru regie şi pentru scenariu.

‘Suntem cu toţii încântaţi. Sunt foarte mândru. Sunt foarte recunoscător. Vom merge la o petrecere’, a declarat Peter Morgan, creatorul serialului ‘The Crown’, într-o transmisiune video de la Londra, unde se afla alături de actorii din distribuţia serialului şi de membrii echipei de producţie.

Jason Sudeikis, protagonistul şi unul dintre creatorii producţiei ‘Ted Lasso’ – un serial AppleTV+ despre un antrenor american care încearcă să motiveze o echipă de fotbal britanică -, a fost desemnat cel mai bun actor într-un serial de comedie. ‘Ted Lasso’ a mai obţinut trofee la gala de duminică seară şi prin actorii britanici Hannah Waddingham şi Brett Goldstein, recompensaţi pentru rolurile secundare interpretate în acest serial.

‘Acest serial este unul despre familie. Este un serial despre mentori şi profesori şi despre membrii unei echipe. Iar eu nu aş fi astăzi aici fără aceste trei lucruri importante din viaţa mea’, a declarat actorul Jason Sudeikis în momentul acceptării premiului.

Spre deosebire de ‘The Crown’, care a dominat categoria serialelor dramatice, ‘Ted Lasso’ nu a câştigat toate premiile dedicate serialelor de comedie. Astfel, premiile pentru regie şi pentru scenariu au fost câştigate de producţia TV ‘Hacks’, despre o actriţă de stand-up a cărei carieră intră pe o pantă descedentă, interpretată de Jean Smart, care a fost ovaţionată în picioare de spectatorii prezenţi la gala de duminică seară în momentul în care a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial de comedie.

Totodată, producţia ‘The Queen’s Gambit’ a câştigat premiul Primetime Emmy pentru cea mai bună miniserie TV.

Kate Winslet a fost desemnată cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV pentru rolul unei femei detectiv din ‘Mare of Easttown’, în timp ce Ewan McGregor a câştigat premiul la categoria masculină echivalentă datorită rolului jucat în ‘Halston’, în care starul scoţian a interpretat un designer de modă.

Cea de-a 73-a gală de decernare a premiilor Primetime Emmy a avut loc duminică seară la Los Angeles. Prezentatorul principal al evenimentului a fost actorul de comedie Cedric The Entertainer.

Îngrijorările legate de varianta Delta a noului coronavirus i-au forţat pe organizatorii galei să mute ceremonia în aer liber, într-un cort uriaş amplasat în faţa Microsoft Theater din centrul oraşului Los Angeles, cu un număr redus de invitaţi, care au trebuit să prezinte dovezi ale vaccinării anti-COVID-19 sau teste cu rezultate negative.

Prezentăm mai jos lista celor mai importante trofee atribuite duminică seară la Los Angeles:

Cel mai bun serial dramatic – ”The Crown”

Cel mai bun serial de comedie – ”Ted Lasso”

Cea mai bună miniserie TV – ”The Queen’s Gambit”

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial de comedie – Jason Sudeikis (”Ted Lasso”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial de comedie – Jean Smart (”Hacks”)

Cel mai bun actor în rol principal într-un serial dramatic – Josh O’Connor (”The Crown”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-un serial dramatic – Olivia Colman (”The Crown”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie – Brett Goldstein (”Ted Lasso”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial de comedie – Hannah Waddingham (”Ted Lasso”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic – Tobias Menzies (”The Crown”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramatic – Gillian Anderson (”The Crown”)

Cel mai bun actor în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Ewan McGregor (”Halston”)

Cea mai bună actriţă în rol principal într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Kate Winslet (”Mare of Easttown”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Evan Peters (”Mare of Easttown”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Julianne Nicholson (”Mare of Easttown”)

Cea mai bună regie a unui serial de comedie – Lucia Aniello (‘Hacks”)

Cea mai bună regie a unui serial dramatic – Jessica Hobbs (‘The Crown”)

Cea mai bună regie pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Scott Frank (‘The Queen’s Gambit’)

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic – Peter Morgan (‘The Crown’)

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie – Lucia Aniello (‘Hacks’)

Cel mai bun scenariu pentru o miniserie TV / lungmetraj de televiziune – Michaela Coel (‘I May Destroy You’).

AGERPRES/FOTO captură video