Preşedinţii României şi Ucrainei urmează să semneze un acord de securitate, cu ocazia summitului NATO

Preşedinţii României şi Ucrainei semnează azi un acord de securitate, cu ocazia summitului NATO de la Washington.

Klaus Iohannis a pledat pentru intensificarea sprijinului acordat Kievului în războiul cu Rusia şi a susţinut confirmarea traseului transatlantic ireversibil al Ucrainei, un angajament al aliaţilor trecut, de altfel, în declaraţia finală a summitului.

NATO a mai decis continuarea procesului de integrare a armatei ucrainene şi un sprijin de 40 de miliarde de euro pentru anul următor. Dar mai ales s-a anunţat că este în curs transferul de avioane de luptă F-16 din Danemarca şi Olanda, îndelung solicitate de Kiev.

De asemenea, Ucraina va primi cinci noi sisteme de apărare Patriot donate de Statele Unite, Germania, Italia, Olanda şi România.

România doreşte un sistem Patriot la schimb în locul celui donat Ucrainei, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la Washington, unde participă la summit-ul NATO. Şeful statului a precizat că în aceste zile au loc negocieri cu partenerii americani şi că au fost obţinute deja primele progrese.

Klaus Iohannis: În CSAT, am discutat acum câteva zile in extenso această chestiune şi am dat un mandat Ministerului Apărării, se negociază şi dorinţa noastră este să primim un alt sistem Patriot la schimb. Sigur, nu mâine, dar într-un viitor relativ apropiat. Dar pentru a compensa absenţa sistemului pe care îl dăm acum, cred că vom reuşi să obţinem şi sisteme care vor fi livrate mai repede şi vor asigura o mai bună supraveghere a spaţiului aerian naţional.

Preşedintele României s-a referit şi la ajutorul pe care aliaţii îl acordă Ucrainei şi a subliniat că s-a livrat aproximativ jumătate din muniţia promisă, ceea ce este puţin. Potrivit şefului statului, Ucraina trebuie ajutată în continuare pentru a nu pierde războiul cu Rusia.

(RADOR/FOTO – imagine ilustrativă)