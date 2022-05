La Severodoneţk, luptele continuă periferie, dar oraşul rămâne sub control ucrainean (guvernator)

Forţele ruse asaltează în continuare oraşul ucrainean Severodoneţk, după ce sâmbătă anunţaseră că au capturat oraşul vecin Liman, important nod feroviar, în timp ce Moscova îşi continuă ofensiva în Donbas, estul Ucrainei, potrivit Reuters.

Forţele ruse şi-au intensificat atacul duminică asupra celui mai mare oraş aflat sub controlul trupelor ucrainene în reginea Donbas, iar Kievul şi-a exprimat speranţa că armele cu rază lungă de acţiune de care are nevoie disperată din partea aliaţilor săi occidentali îi vor putea parveni curând.

La Severodoneţk se duc lupte înverşunate, dar ruşii nu au înaintat mai departe de hotelul ‘Mir’ (‘Pace’) de la periferia oraşului, indica sâmbătă seara pe contul său Telegram guvernatorul ucrainean al regiunii Lugansk, Serhii Gaidai, citat de Interfax-Ukraina.

‘Luptele continua în satele de la periferia oraşului Severodoneţk’, a spus Gaidai, adăugând că trupele ruse suferă pierderi semnificative.

Câştigurile lente şi solide realizate de trupele ruse în ultimele zile în Donbas (estul Ucrainei), care cuprinde regiunile Lugansk şi Doneţk, indică o schimbare subtilă a dinamicii războiului, care a intrat în cea de-a patra lună, notează Reuters.

Forţele de invazie par să fie aproape de a cuceri întreaga regiune Lugansk, unul dintre obiectivele de război cele mai modeste pe care şi le-a stabilit Kremlinul, după ce a abandonat asaltul asupra capitalei Kiev în faţa rezistenţei ucrainene.

Ministerul rus al Apărării a declarat că trupele sale şi forţele separatiste aliate controlează în totalitate Liman, nod feroviar la vest de râul Siverski Doneţ în Doneţk.

Totuşi, viceministrul ucrainean al apărării, Hanna Maliar, a declarat că bătălia pentru Liman continuă, a informat publicaţia Zerkalo nedeli.

Severodoneţk, situat la circa 60 km nord-est de Liman, pe malul estic al râului Siverski Doneţ şi cel mai mare oraş din Doneţk încă controlat de ucraineni, este supus unor atacuri intense.

‘Situaţia s-a agravat foarte mult’, a recunoscut Serhii Gaidai. Bombardamentele erau atât de intense sâmbătă încât nu a fost posibil să fie evaluate pierderile umane şi pagubele, deşi două persoane fuseseră ucise şi alte trei clădiri ale oraşului au fost distruse, a declarat el.

Gaidai afirmase vineri că trupele ucrainene ar putea să fie nevoite să se retragă din oraş pentru a evita să fie capturate, dar nu este clar dacă ele au şi început să se retragă, potrivit Reuters.

Artileria rusă bombarda de asemenea drumul Lisiceansk-Bahmut, pe care Rusia doreşte să-l folosească pentru a încercui forţele ucrainene, iar poliţia ucraineană a declarat că există ‘distrugeri importante’ la Lisiceansk.

Reuters nu a putut verifica aceste mărturii din surse independente.

Consilierul prezidenţial ucrainean şi membru al echipei de negociatori ucraineni la discuţiile cu Rusia, Mihailo Podoleak, şi-a reiterat apelul pentru lansatoare de rachete multiple cu rază lungă de acţiune de fabricaţie americană. Responsabili americani au declarat pentru Reuters că o decizie în acest sens ar putea fi luată în zilele următoare.

‘Este dificil să te baţi când eşti atacat de la 70 km distanţă şi nu ai nimic pentru a riposta… Avem nevoie de arme eficiente’, a afirmat Podoleak într-o postare pe Twitter.

Într-o alocuţiune video difuzată târziu în noaptea de sâmbătă spre duminică, preşedintele Volodimir Zelenski şi-a exprimat speranţa că aliaţii Ucrainei vor furniza armele necesare, adăugând că aşteaptă ‘veşti bune’ în zilele următoare.

Consilierul şefului cancelariei prezidenţiale de la Kiev, Oleksii Arestovici, a declarat: ‘Armele de care noi avem atât de disperată nevoie vor fi foarte probabil livrate în curând’.

Ucraina a început să primească rachete antinavale Harpoon din Danemarca şi obuziere autopropulsate americane, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov.

Preşedintele Zelenski a declarat că situaţia militară în Donbas este foarte complicată, adăugând că apărătorii rezistă într-un anumit număr de locuri, între care Severodoneţk şi Lisiceansk.

‘Este nespus de dificil acolo. Şi sunt recunoscător tuturor acelor care au rezistat acestui asalt’, a declarat el.

Analişti de la Institute for the Study of War (ISW), cu sediul la Washington, au declarat că dacă forţele ruse reuşesc să cucerească Severodoneţk se pot aştepta ca Ucraina să lanseze contraofensive.

‘Putin trimite acum oameni şi muniţii împotriva ultimului mare oraş rămas în această regiune, ca şi cum faptul de a-l cuceri ar face Kremlinul să câştige războiul. Se înşeală’, susţin ei.

Semn al frustrării suscitate de divergenţele occidentale asupra războiului în timp ce costurile sale economice devin din ce în ce mai evidente, vicepremierul ucrainean Olga Stefanişina a declarat că NATO s-ar arătat incapabilă să organizeze o ripostă unită.

‘Trebuie să vorbim clar despre consecinţe catastrofale pentru viitorul întregii Europe dacă Ucraina este învinsă’, a declarat ea pe Facebook.

Într-un interviu televizat, Zelenski a afirmat că el crede că Rusia ar accepta negocieri dacă Ucraina ar putea recuceri întreg teritoriul pe care l-a pierdut de la începutul invaziei în 24 februarie.

Totuşi, Zelenski a exclus ideea de a utiliza forţa pentru a recuceri toate teritoriile pe care Ucraina le-a pierdut în profitul Rusiei din 2014, ceea ce include peninsula sudică Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în acel an.

‘Nu cred că putem reface întregul nostru teritoriu prin mijloace militare. Dacă decidem să urmăm această cale vom pierde sute de mii de persoane’, a declarat el.

Rusia afirmă că ea desfăşoară o ‘operaţiune militară specială’ pentru a demilitariza Ucraina şi a o debarasa de naţionalişti care îi ameninţă acolo pe rusofoni. Ucraina şi ţările occidentale afirmă că revendicările Rusiei sunt un fals pretext pentru un război de agresiune.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)