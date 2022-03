(INTERVIU) Serviciul European de Acțiune Externă, despre dezinformările rusești în contextul invaziei din Ucraina

Dezinformările venite din partea actorilor și instituțiilor fidele regimului de la Moscova reprezintă o proporție covârșitoare din numărul total de articole analizate de specialiștii Serviciului European de Acțiune Externă de la Bruxelles. Din 15.000 de exemple publicate pe site-ul dedicat EuVsDisinfo.eu, propaganda rusă este lider detașat, conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al diplomației europene, Peter Stano.

Într-un interviu acordat colegului nostru, Lucian Bălănuță, el a detaliat principalele teme exploatate de site-urile fidele Kremlinului și a punctat că singurele instrumente de combatere a fenomenului sunt demontarea prin prezentarea obiectivă a faptelor, educația media și reunirea specialiștilor din toate statele membre.

Lucian Bălănuță: Cum a evoluat dezinformarea în cele trei săptămâni de când Rusia a invadat Ucraina?

Peter Stano: În primul rând, s-a intensificat. Am observat cum narațiunile și actorii dezinformării erau activi înainte de invazia Ucrainei din 24 februarie, dar ce am remarcat acum a fost o schimbare în sensul că înaintea conflictului pregăteau terenul, pentru o așa-numită acțiune a Rusiei, prin crearea unei imagini a unui genocid comis în zona de est a Ucrainei, de către naziști aflați la conducerea țării și care nu făceau decât să constrângă populația vorbitoare de limbă rusă și desigur acuzațiile comune despre Occidentul nedrept și că guvernul ucrainean ar fi o marionetă în mâinile Statelor Unite și NATO, o trambulină, practic pentru ca Vestul să atace Rusia. Toate astea sunt, desigur, prostii. Apoi, gradual, după invazie, am văzut multe narațiuni prin intermediul cărora invazia ar fi justificată și desigur, plusând prin faptul că este vorba doar despre o operațiune specială, că nu este o agresiune ilegală care nu respectă dreptul internațional. Pe măsură ce ofensiva a fost blocată de către neașteptata determinare, apărare și rezistență a uncrainenilor, atunci narațiunea s-a schimbat și au început să pregătească terenul pentru un așa-numit atac chimic sau biologic. Am văzut aceste acuzații despre presupuse laboratoare unde ucrainenii dezvoltau arme cu finanțare americană. Este tendința clasică din manualul dezinformării rusești. Am văzut astfel de rapoarte în trecut. Le-am demontat pe toate. Până acum nimic nu a fost probat. A fost evident că rușii pregăteau ceva, pe fondul dezinformării, și aveau să îi învinovățească pe ucraineni. Dar totul a fost demontat de ucraineni, de către americani, de către noi. Până acum nu s-a întâmplat nimic. Dar vedeți cum în baza elementelor din teren, din câmpul de luptă, narațiunea aduce cu ea elemente diferite. Este subliniat totodată un fir roșu, un numitor comun, prin care se accentuează această activitate ca operațiune specială de a combate neonaziști și de a preveni un genocid. Însă ceea ce vedem este că forțele rușești se comportă ca niște naziști și comit genocid.

Lucian Bălănuță: Cum limitează Uniunea Europeană dezinformarea și ce bugete alocă ?

Peter Stano: În primul rând, nu poți limita dezinformarea fără să încalci libertățile și progresele pe care le avem în termenii drepturilor omului și ai tehnologiei. Dezinformarea este ca o luptă clasică împotriva infracțiunilor. Infractorul este cu un pas în fața poliției și a procuraturii, pentru că el utilizează toată protecția oferită de societate și de drepturi, dar încalcă toate regulile. Dar tu, ca polițist, nu poți încălca aceste reguli. Pentru noi, pentru a combate dezinformarea în modul cel mai eficient, ar fi să închidem social media, să închidem mass-media și să punem punct libertății de exprimare și presei. Dar nu facem așa ceva. Suntem mândri de toate progresele care au fost făcute în materie de tehnologie pentru a facilita informația și suntem mândri de toate libertățile noastre, libertatea exprimării, a opiniei, a presei. Deci nu putem să ne luptăm cu focul prin foc. Cea mai bună metodă de a face față dezinformării este demontarea. Încercăm să o expunem, încercăm să le arătăm oamenilor ce este în jur, ce se publică, de către cine și să confruntăm toate astea cu faptele. Asta facem la nivel european prin site-ul dedicat EUvsDisinfo.eu unde publicăm constant exemple cu privire la cele mai frecvente manipulări, cu surse deschise. Cel de-al doilea elemente este foarte important și anume lucrul cu publicul, educarea sa, creșterea gradului de conștientizare cu privire la faptul că dezinformarea este acolo, că dezinformarea încearcă să le atace mințile și care sunt actorii dezinformării. Acesta este un efort pe termen lung, din 2015 și în curs de derulare. A treia provocare este că nu poți face chestiunea aceasta de la Bruxelles. Nu este propagandă rusească sau dezinformare care atacă Bruxelles-ul în engleză și franceză. Ei atacă 27 de state membre și state învecinate, în 25 de limbi ale Uniunii Europene, în 27 de contexte naționale, socio-istorice. Acest lucru trebuie combătut pe întreaga arenă de luptă, în română, în slovacă, în germană, în franceză. Crescând gradul de conștientizare, demontarea, expunerea și creșterea educației media în cazul publicului, pentru a ști cum să instrumenteze informațiile, cum să le verifice și cum să se raporteze critic la ele.

Lucian Bălănuță: În ce măsură se schimbă manipularea informațiilor atunci când vine vorba de consumatorii ruși din Federația Rusă?

Peter Stano: Nu e chiar un aspect pe care să-l observăm, pentru că misiunea noastră în Bruxelles este să ne concentrăm pe atacuri ale dezinformării direcționate către statele membre și cele vecine. Suntem la curent cu ceea ce se întâmplă în Rusia. Este diferit. Metodele sunt similare în linii mari, dar instrumentele sunt la o scară mai largă, pentru că în Rusia nu există libertate de opinie, libertate a presei. Dezinformarea este canalizată prin mijloace tradiționale, televizor, radio, ziare. Este vorba doar despre media controlată de stat care bombardează oamenii, asigurându-le informații. Ați văzut că după invazie, au închis ce a mai rămas din media independentă și complică din ce în ce mai mult misiunea unor publicații, puține la număr, care nu sunt loiale Kremlinului, de a informa, pentru că nu pot folosi termenul război, este instituită cenzura. Este o represiunea stalinistă. Este mult mai ușor într-un regim autocrat să speli creierele oamenilor cu propagandă la scară largă, care e răspândită din toate părțile posibile.

Lucian Bălănuță: Cum ajunge UE la publicul care este mai predispus să creadă în dezinformare?

Peter Stano: Încercăm să ajungem la toți. Ceea ce facem prin site-ul dedicat EUvsDisinfo.eu este îndreptat către toate audiențele europene, avem câteva versiuni în limbi străine. Lucrăm împreună cu statele membre. Este foarte important ca aceste dezmințiri, această creștere a gradului de conștientizare să se întâmple în statele membre, în limbile lor, în context local. Nu lucrăm doar cu instituții europene, ci cu societatea civilă, cu persoane care verifică informația în mod independent. Vrem să îi aducem pe toți acești actori împreună, pentru că este un rol pentru toată în lumea în combaterea dezinformării. Obiectivul este același pentru toți, să creștem gradul de conștientizare a populației și să o protejăm față de impactul toxic al dezinformării. Nu este doar despre ideologie, despre propagandă, însă este despre subminarea societăților și a valorilor pe care se bazează și subminarea modului nostru de viață. Acest lucru este foarte periculos.

Lucian Bălănuță: În ce măsură grupul operativ european se ocupă și de dezinformarea ucraineană?

Peter Stano: Sarcina Serviciului European de Acțiune Externă în demontarea acestei dezinformări a fost să se concentreze pe toate procesele direcționate împotriva Uniunii Europene și a statelor membre. Eforturile noastre nu acoperă 100% din flxul dezinformărilor la nivel mondial. Ne concentrăm pe tot ce vine din Rusia și este direcționat împotriva Uniunii Europene și împotriva vecinătății, Ucraina, Georgia. Desigur, dacă identificăm actori din aceste teritorii care atacă Uniunea Europeană, atunci notificăm și informăm cu privire la ei. Dar cred că nu mai e nevoie să spun că din aproximativ 15.000 de cazuri de dezinformare pe care le-am monitorizat și demontat până în prezent, vasta majoritate este reprezentată de dezinformare venită din partea actorilor conectați într-o măsură sau alta cu Kremlinul. De asemenea, avem de a face cu dezinformare venită din partea actorilor chinezi. Propaganda ucraineană nu este ceva care să fie în atenția noastră sau în mandatul pe care îl avem, dar sigur că dacă identificăm ceva provenit din Ucraina și direcționat împotriva UE, atunci îl vom demonta, dar până în prezent nu am remarcat ceva demn de menționat care ar fi avut la origine Ucraina, în mod oficial sau afiliat Kiev-ului.

