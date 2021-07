În Grecia, se aplică noi reguli de acces în spaţiile interioare

În Grecia, se aplică de vineri, 16 iulie 2021, noi reguli. Atât turiştii, cât şi populaţia locală vor putea intra în restaurante, baruri, cafenele doar cu adeverinţă de vaccin sau cu test rapid în spaţiile interioare.

Măsura va fi în vigoare până la sfârşitul lunii viitoare, transmite corespondenta RRA la Atena, Michaela Lambrinidou.

Corespondenţă din Atena – Reporter: Michaela Lambrinidou – Potrivit noilor reglementări, care vor rămâne în vigoare până în luna august, în interiorul restaurantelor, barurilor şi locaţiilor de divertisment, cinema sau teatru vor avea acces numai persoanele vaccinate, cu condiţia că nu vor sta in picioare. Ele trebuie să facă la intrare dovada vacinării sau prezentarea unui test rapid negativ, efectuat cu 48 de ore înainte, sau a unui test molecular PCR efectuat cu 72 de ore înainte, care va fi scanat la intrare cu o aplicaţie numita COVID Free GR. Pentru spaţiile exterioare nu se va cere nicio dovadă de imunizare. Pasagerii care călătoresc cu vaporul spre insulele Greciei trebuie să fie în port cu cel puţin două ore înainte de plecare şi să prezinte certificate sau teste negative de COVID sau de boală la îmbarcarea lor. De ieri, insulele Mykonos, Paros, Ios, Santorini şi oraşele Rethymno şi Iraklio din Creta au fost incluse în zona portocalie COVID. De asemenea, angajaţii care nu sunt vaccinaţi şi lucrează în sectorul turistic, al alimentaţiei publice şi feriboturilor de pasageri, vor fi obligaţi să facă de două ori pe săptămână rapid test sau un self test, iar rezultatul să fie declarat pe platforma digitală ERGANI a Ministerului Muncii. Viteza de răspândire a tulpinii Delta, cu precădere în rândul populaţiei sub 40 de ani, preocupă în mod deosebit autorităţile politice şi sanitare din Grecia, dat fiind că incidenţa cazurilor noi de COVID a crescut în multe regiuni, peste 3 la mia de locuitori, numărul zilnic declarat fiind de peste 2.500 de cazuri pozitive. Autorităţile elene nu exclud impunerea de lockdown local, dacă datele epidemiologice se vor agrava. (Rador/FOTO arhivă radioiasi.ro)