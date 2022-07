Grecia: Un avion cargo s-a prăbuşit în nordul ţării

Un avion cargo s-a prăbuşit sâmbătă seară în apropierea oraşului Paleochori Kavalas din nordul Greciei, au raportat pompierii, scrie AFP.

Martorii au văzut avionul în flăcări şi au auzit explozii, potrivit agenţiei de presă Athens News.

‘La orele 22.45 am fost surprins de zgomotul unui motor de avion. Am ieşit afară şi am văzut un avion în flăcări’, a declarat Giorgos Archontopoulos la televiziunea publică ERT.

Potrivit autorităţilor locale greceşti, peste 15 pompieri cu şapte utilaje de stingere a incendiilor s-au îndreptat spre locul accidentului, dar nu s-au putut apropia de aeronava continua să fie zguduită de explozii.

Potrivit informaţiilor de presă, avionul zbura între Serbia şi Iordania şi tocmai solicitase un permis de aterizare de urgenţă pe aeroportul elen Kavala, dar nu a reuşit să finalizeze manevra la timp.

Televiziunea publică ERT a informat că este un Antonov ucrainean şi că acesta a fost în flăcări înainte de a se prăbuşi, conform locuitorilor din zonă care au asistat la tragedie.

Nu au fost disponibile informaţii oficiale cu privire la numărul de persoane de la bord, dar tot conform ERT, avionul transporta opt persoane şi ‘era periculos’.

Poliţia le-a cerut jurnaliştilor din apropierea accidentului să poarte măşti, mai scrie AFP. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă