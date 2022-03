Denys Suhanov, antrepenor (Herson): „Chiar și sub ocupație, nu vom renunța la luptă!”

Astăzi a fost a doua zi de proteste în orașul Herson, în sudul Ucrainei, un centru administrativ ocupat în prezent de forțele militare ruse.

Peste o mie de persoane s-au adunat și astăzi pentru a denunța ocupația soldaților ruși, un protest de o mai mică amploare față de cel de ieri.

Într-o declarație acordată colegului nostru, Lucian Bălănuță, Denys Suhanov, tânăr antreprenor și voluntar din orașul Herson, a povestit că orașul este complet blocat față de restul lumii, cu posibilități limitate de a primi bunurile necesare traiului.

El a subliniat că deși întreaga regiunea este ocupată în linii mari, oamenii nu vor renunța la luptă:

Nimeni nu se aștepta la o ocupație aici, în fața întregii populații a țării noastre. Faptul că regiunea Herson este ocupată nu înseamnă că am renunțat și că nu ne ajutăm armata să lupte. Populația din Herson nu are arme. Chiar dacă am dori, nu avem nimic la dispoziție pentru apărare. Poate doar unitatea. După marșul de ieri știm că rușii au scos niște puncte de control din oraș. Putem spune că s-au retras sub presiunea oamenilor din Herson. Vom supraviețui. Vă rog să ne ajutați!