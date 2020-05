Joint Statement on the occasion of the IDAHOT Day:

International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia in Romania*

Bucharest, 17 May 2020 – On the occasion of the International Day against Homophobia, Biphobia and Transphobia, we express our solidarity with all persons in Romania, who are discriminated against on the basis of their sexual orientation, gender identity or expression and sex characteristics.

LGBTI persons continue to face discrimination, violence and stigmatization all around the world. Our countries seek to combat such discrimination by promoting human rights for everyone. This respect for human rights, fundamental freedoms and dignity obliges governments to protect all citizens from violence and discrimination and to ensure that all people enjoy equal treatment and equal opportunities.

We believe that only when diversity is appreciated and supported can a country achieve its full potential.

The current COVID-19 pandemic does not allow groups or individuals to gather for festivals and marches, but we reaffirm on this day our full support for the peaceful fight for the cessation of all forms of discrimination and violence, including on the basis of sexual orientation, gender identity or expression and sex characteristics.

* The joint statement is issued by the embassies of: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, Uruguay and the European Commission Representation in Romania.

Declarație comună cu ocazia Zilei internaționale împotriva Homofobiei, Bifobiei și Transfobiei în România*

Bucureşti, 17 mai 2020 – Cu ocazia Zilei Internaţionale împotriva Homofobiei, Bifobiei şi Transfobiei, ne exprimăm solidaritatea cu toate persoanele din România care sunt discriminate pe criterii de orientare sexuală, identitate sau expresie de gen şi caracteristici sexuale.

Persoanele LGBTI (lesbiene, gay, bisexuale, transgender şi intersex) se confruntă în continuare cu acte de discriminare, violență şi stigmatizare în întreaga lume. Țările noastre încearcă să combată astfel de acte prin promovarea drepturilor omului pentru toată lumea. Respectul pentru drepturile omului, pentru libertățile fundamentale şi pentru demnitatea umană obligă guvernele să îşi protejeze toți cetățenii de violenţă şi discriminare şi să se asigure că toţi oamenii se bucură de tratament şi de şanse egale.

Avem convingerea că o țară poate să-şi atingă întregul potențial numai atunci când diversitatea este apreciată și susținută.

Actuala pandemie COVID-19 nu permite grupurilor sau persoanelor să participe la festivaluri și marșuri, însă ne reafirmăm în această zi susținerea deplină pentru lupta pașnică în vederea încetării tuturor formelor de discriminare și violență, inclusiv pe criterii de orientare sexuală, identitate sau expresie de gen și caracteristici sexuale.

* Declarația comună este semnată de următoarele ambasade şi reprezentanțe ale unor instituții internaționale: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Canada, Croația, Cehia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Noua Zeelandă, Portugalia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Uruguay și Reprezentanța Comisiei Europene în România.

Maike Freytag-Pitrocha

Head of Press Section Counsellor Embassy of the Federal Republic of Germany

Strada Cpt. Av. Gheorghe Demetriade 6-8

011849 Bucharest

phone : +40 21 202 98 47

mobile: +40 736 663 197

e-mail: pr-1@buka.diplo.de

Internet: www.rumaenien.diplo.de

www.facebook.com/AmbasadaGermaniei