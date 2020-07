Comisia Europeană îl omagiază pe Ennio Morricone, considerat ‘un mare artist şi cu un stil inimitabil’

UPDATE – Comisia Europeană i-a adus luni un omagiu regretatului compozitor Ennio Morricone, care a murit la Roma la vârsta de 91 de ani, evidenţiind ‘stilul său inimitabil’, datorită căruia muzicianul italian a ajuns să fie considerat unul dintre ‘marii artişti europeni’ din ultimele decenii, relatează EFE.

‘Vreau să-mi exprim tristeţea faţă de moartea compozitorului Ennio Morricone, care, prin stilul său inimitabil şi melodiile sale legendare, a ridicat conceptul de muzică de film la nivel de capodoperă‘, a declarat purtătorul de cuvânt al CE, Eric Mamer, la conferinţa de presă cotidiană a executivului comunitar.

Potrivit lui Eric Mamer, marele compozitor italian a lăsat ca moştenire ‘un tezaur de peste 500 de compoziţii’ care vor servi la ‘prezervarea talentului său pentru generaţiile viitoare’.

Mamer a subliniat opera prolifică artistului italian, care a colaborat cu unii dintre cei mai reputaţi regizori internaţionali din a doua jumătate a secolului al XX-lea, precum ‘Brian De Palma şi, desigur, Sergio Leone’.

El a ţinut să sublinieze că, deşi Morricone şi-a dezvoltat mare parte a carierei sale în producţiile cinematografice americane, muzicianul italian a refuzat întotdeauna ‘ideea de a se exila la Hollywood şi a preferat să lucreze din Europa, mai concret de la Roma, un oraş pe care l-a iubit în mod special’.

‘Ne exprimăm recunoştinţa deosebită faţă de acest mare artist şi acest mare european‘, a încheiat Eric Mamer.

Compozitorul italian Ennio Morricone a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, a transmis luni ANSA Newswire, citată de Reuters.

Potrivit ziarului La Reppublica, Morricone a murit în noaptea de duminică spre luni, într-o clinică din Roma, unde se afla internat de câteva zile după ce căzuse şi-şi rupsese femurul.

Familia lui Ennio Morricone va organiza funeralii private, a anunţat prietenul şi avocatul compozitorului, Giorgio Assumma.

Ennio Morricone, distins cu premiul Oscar, a scris muzica pentru ”Once Upon a Time in the West”. El a fost autorul a peste 400 de coloane sonore din filme şi producţii de televiziune.

(Agerpres/FOTO www.enniomorricone.org)