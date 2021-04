CNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se impune carantina la sosirea în România

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat joi o nouă hotărâre prin care a fost actualizată lista ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se impune carantina la domiciliu/locaţia declarată pentru o perioadă de 14 zile asupra persoanelor care sosesc în România din acestea.

Potrivit anexei la Hotărârea numărul 22 a CNSU, din zona galbenă, pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România, fac parte următoarele ţări/ zone/ teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat:

*Curaçao

*Bonaire, Saint Eustatius and Saba

*San Marino

*Ungaria

*Uruguay

*Estonia

*Polonia

*Serbia

*Iordania

*Bermuda

*Wallis and Futuna

*Andorra

*Muntenegru

*Aruba

*Cehia

*Franţa

*Bahrain

*Suedia

*Bulgaria

*Macedonia de Nord

*Bosnia and Herzegovina

*Slovenia

*Kosovo

*Cipru

*Isle of Man

*Liban

*Olanda

*Turcia

*Palestina

*Croatia

*Belgia

*Seychelles

*Republica Moldova

*Chile

*Austria

*Italia

*Monaco

*Luxemburg

*Ucraina

*Brazilia

*Puerto Rico

*Armenia

*Kuweit

*Africa de Sud.

