A murit actorul Sean Connery

Actorul scoţian Sean Connery, care l-a interpretat pe legendarul agent James Bond, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat sâmbătă BBC, citând familia actorului, relatează AFP, Reuters şi dpa.

Actorul s-a bucurat de o lungă carieră încununată de numeroase premii, inclusiv un Oscar, două premii Bafta şi trei Globuri de Aur.

Deşi Sean Connery este cel mai bine cunoscut pentru rolul agentului 007, întruchipându-l pe legendarul spion britanic în şapte filme ale seriei, el a reuşit să obţină un premiu Oscar în 1988 pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul ‘The Untouchables’ (Incoruptibilii).

Sean Connery s-a născut pe 25 august 1930 în Edinburgh, Scoţia. El a abandonat şcoala şi s-a înrolat în Marină la vârsta de 16 ani. Cele două tatuaje ale sale de pe antebraţul drept – ‘ ‘Mum and dad’ (Mama şi tata) şi ‘Scotland forever’ (Scoţia pentru totdeauna) – datează din această perioadă.

Revenit după trei ani la viaţa civilă după un ulcer, el a avut diverse slujbe: salvamar, zidar, şofer de camion, gardă de corp.

Connery a făcut de asemenea culturism, terminând pe locul al treilea la concursul Mister Univers din 1950, înainte de a îmbrăţişa cariera de actor la vârsta de 23 de ani.

Connery a obţinut faima internaţională în 1962 cu rolul James Bond în ‘Dr No’, după ce a jucat în mai multe filme de televiziune.

În 1989, la vârsta de 59 de ani, Sean Connery a fost desemnat de revista People ‘cel mai sexy bărbat în viaţă’.

Popularitatea sa nu va fi niciodată pusă la îndoială: în 2013, el a fost ales actorul britanic preferat al americanilor, la zece ani de la ‘pensionare’ după roluri memorabile în 64 de filme.

Printre filmele în care actorul scoţian s-a făcut remarcat se numără ‘Marnie’ (1964) în regia lui Alfred Hitchcock, ‘The Wind and the Lion’ (1975) în care a jucat alături de Candice Bergen, ‘The Man Who Would be King’ (1975) cu Michael Caine, în regia lui John Huston, ‘Indiana Jones and the Last Crusade’ (1989) în regia lui Steven Spielberg şi ‘The Hunt for Red October’ (1990).

Connery s-a retras din cinematografie după o serie de neînţelegri cu regizorul Stephen Norrington cu care a lucrat la pelicula ‘The League of Extraordinary Gentlemen’ în 2003.

Sean Connery s-a căsătorit în 1962 cu actriţa Diane Cilento de care a divorţat 11 ani mai târziu. Ei au avut împreună un fiu, Jason, care a devenit la rândul său actor. Connery s-a căsătorit apoi cu artista franceză Micheline Roquebrune, cu care s-a întâlnit la o partidă de golf, în 1975. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)