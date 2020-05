Inspectoratul Școlar Județean Iași și C.J.R.A.E organizează anul acesta Salonul Ofertelor Educaţionale pentru absolvenții de clasa a VIII-a, în mediul virtual

Eveniment – reper al comunităţii educaţionale ieşene, Salonul Ofertelor Educaţionale, se reinventează an de an provocând creativ elevii în explorarea ofertei educaţionale. În acest an școlar Salonul Ofertelor Educaţionale se desfășoară în perioada 27- 29 mai și are un format inedit, virtual. Școala la distanță, generată de situația actuală, preia în mod firesc preocuparea pentru viitorul tinerilor noștri și pentru călătoria lor educațională.

Organizatorii, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în colaborare cu Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi îşi propun, prin manifestări specifice, să ofere un context favorabil unei decizii optime în alegerea traseului educational pentru un număr foarte mare de elevi din clasele a VIII-a. Astfel, Salonul ofertelor educaţionale din acest an implică toate unitățile de învățământ liceal și profesional din județ promovând virtual ofertele de învăţământ liceal, profesional, dual pentru anul şcolar 2020-2021.

Viitorii absolvenți ai clasei a VIII-a, împreună cu părinții lor sunt invitați la un maraton virtual care va cuprinde următoarele evenimente:

27 mai 2020, ora 9.00

– Lansarea Galeriei virtuale de promovare a unităților de învăţământ liceal și profesional ce va conține: filme, afișe, pliante, flyere de prezentare a ofertei liceale și profesionale; vizualizarea galeriei virtuale se va face accesând http://www.cjrae-iasi.ro ; informațiile vor rămâne la dispoziția beneficiarilor și după finalizarea evenimentului.

– Lansarea Caravanei virtuale a meseriilor din învățământul profesional DUAL; vizualizarea se va face accesând http://www.cjrae-iasi.ro ; informațiile vor rămâne la dispoziția beneficiarilor și după finalizarea evenimentului.

27 – 29 mai 2020

– Webinarii pentru elevi susținute de specialiști, profesori consilieri școlari, pe temele:

Povestea unui succes.

Pregătit pentru schimbare!

Cum aleg liceul potrivit pentru mine?

Harta carierei

La ce sunt bun, la ce aș putea fi mai bun?

Activitătile se vor desfășura conform unui grafic ce va fi afișat pe site cjrae-iasi.ro; pentru participarea la webinar se va accesa link-ul aferent temei alese din lista webinariilor pentru elevi.

– Webinarii pentru părinți susținute de specialiști, profesori consilieri școlari, pe temele:

Părintele- antrenor pentru succes!

Cum îmi ajut copilul să aleagă liceul potrivit pentru el?

Activitățile se vor desfășura conform unui grafic ce va fi afișat pe site cjrae-iasi.ro; pentru participarea la webinar se va accesa link-ul aferent temei alese din lista webinariilor pentru părinți.

Salonul ofertelor educaţionale constituie o experienţă educaţională nonformală, ce normalizează emoţiile şi interogaţiile elevilor gimnazişti oferind contexte de informare, oportunităţi de analiză a ofertei educaţionale, secvenţe de planificare a propriilor cariere, astfel încât aspiraţiile tinerilor să devină realitate.

Materialele de promovare vor oferi fiecărui elev informațiile necesare procesului de orientare în carieră.

Toate informatiile vor fi accesibile pe site-ul CJRAE Iași http://www.cjrae-iasi.ro , secțiunea Avanpremieră pentru carieră sau site-ul ISJ Iași http://www.isjiasi.ro .

(Comunicat de presă ISJ Iași)