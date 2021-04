(AUDIO/FOTO) Iași: Împădurirea – o soluție pentru multe dintre problemele unui oraș mare

Pentru că ne aflăm în LUNA PLANTĂRII ARBORILOR” – ediţia 2021, OCOLUL SILVIC IASI a organizat, astăzi, o astfel de acțiune în zona C.A. Rosetti, aflată în proprietatea Primăriei și în admisnitrarea Ocolului Silvic.

Versantul a fost supus de-a lungul timpului mai multor activități de plantare, dar fiind expus unor condiții meteo extreme, cum ar fi seceta de vara trecută, o parte dintre puieți s-au uscat.

Astăzi, a avut loc o completare cu arbori tineri, a explicat inginerul Corneliu Parascan, șeful Ocolului Silvic Iași, din subordinea Direcției Silvice Iași:

Din păcate, din cauza condițiilor meteo extreme din anul 2020, vara anului 2020, s-au înregistrat calamități în plantația respectivă. Este o suprafață în care încercăm să refacem ceea ce s-a pierdut din cauza secetei și venim cu lucrări de completare a golurilor acolo unde puieții s-au uscat. Folosim puieți din pepinierele proprii și plantăm puieți de stejar, de frasin, de paltin și de cireș, într-o anumită compoziție și cu o anumită schemă. Este o suprafață în care, an de an, încercăm să facem și lucrările de întreținere pentru a reuși ca în câțiva ani, suprafața respectivă să-și atingă scopul. Practic, să închidă starea de masiv și rolul pădurii să fie bine reprezentat.

De luni, va continua împădurirea zonei cu ajutorul unor echipe specializate ale unei firme care a câștigat licitația de lucrări silvice. Acestea vor planta aproximativ 26 de mii de puieți, a spus Corneliu Parascan:

Această suprafață va face obiectul unor lucrări de amploare în sensul că urmează să plantăm aproximativ 26.000 de puieți. Ne va ajuta ajuta o echipă sau mai multe echipe de la o firmă care a adjudecat lucrările silvice, serviciile silvice de împăduriri. Pregătim șantierul în sensul că aducem toți puieții și vor fi convocați mai mulți pădurari din cantoanele vecine pentru a supraveghea modul în care se execută lucrările. După aceste lucrări de refacere, de împăduriri, vom intra la lucrări de întreținere a puieților astfel încât să putem asigura o dezvoltare corespunzătoare acestor puieți în cursul anului 2021.

La acțiunea de astăzi, din zona C. A. Rosetti din Iași, au participat aproximativ 150 de voluntari.

Mihai Diac, reprezentant al mișcării civice Codrii Iașilor, a spus că astfel de activități trebuie să continue pentru a fi eficiente:

Este o locație apropiată de oraș, deci, cu persistență, de la an la an, s-ar putea, până la urmă, să fie o pădure și aici. E normal să nu se prindă chiar toți, în special că e coastă expusă. E expusă la soare, e expusă la vânt dar, știți cum, dacă prindem un an mai ploios, dacă prinde a doua iarnă, deja… deja… e mult mai bine. Nu mă aștept să se prindă tot ce punem noi acum în pământ, dar dacă se prind o parte, de la an la an, fiind atât de apropape și fiind așa mulți oameni, până la urmă, o să fie o pădure și aici. Astea sunt niște acțiuni prin care și noi, din mediul urban, ne apropiem de pădure și putem să aducem o contribuție oricât de mică. Problema cea mai mare cu creșterea suprafeței împădurite este însă disponibilitatea terenurilor care e o chestie care trebuie să vină de la primării. Și, dacă primăriile ar fi mai implicate… sunt unii primari care sunt implicați, alții mai puțin, dacă ar fi primăriile mai implicate și ar scoate mai multe terenuri la astfel de acțiuni… Uitați, oameni sunt care să planteze și, încet, chiar dacă nu se prind toți, chiar dacă trebuie revenit peste doi trei ani, încet, încet, o să crească suprafața împădurită. Și, este din ce în ce mai greu pentru că vin și schimbările climatice deci, n-ar fi rău să ne grăbim.

(Radio Iași/Ioana Soreanu)