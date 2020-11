Asociația ACVO ajută elevii din Iași să își înfrunte temerile cauzate de pandemie

COMUNICAT DE PRESĂ

122 de elevi de clasa a IX-a de la Liceul Teoretic ”Al.I.Cuza” din Iași au învățat cum să facă față provocărilor pandemiei în timpul unor prelegeri susținute de către psihologul Ana Maria Ciobanu. Proiectul face parte din seria acțiunilor de dezvoltare personală pentru adolescenți, organizate de către Asociația ACVO cu scopul de a ușura tranziția acestora către viața de adult.

Întâlnirile au avut loc on-line, în luna octombrie, cu elevii a patru clase a IX-a. Proaspeții liceeni au aflat cum pot să-și gestioneze emoțiilor negative provocate de pandemie, cum pot elibera tensiunea acumulată în timpul orelor on-line, cum să se înțeleagă mai bine pe ei dar și cum să empatizeze cu părinții, profesorii și colegii. Elevii au împărtășit și ce obiceiuri noi și-au creat pentru a face față provocărilor pandemiei: sunt mai bine organizați, pun mai mult preț pe igiena personală, au grijă de cei din jur, petrec mai mult timp cu activități plăcute și relaxante.

”Viața de adolescent nu este ușoară în nici un context, iar această perioadă în care pandemia închide școli, anulează evenimente și împiedică interacțiunile obișnuite pune o presiune și mai mare asupra tinerilor. Important este ca ei să înțeleagă faptul că preocuparea, grija, frica sunt emoții firești, să vorbească despre ele, să solicite susținerea familiei și a profesorilor”, a explicat psihologul Ana Maria Ciobanu.

Scopul proiectului inițiat de Asociația ACVO este de a-i încuraja pe proaspeții liceeni să aibă mai multă încredere în forțele proprii, să relaționeze și să dezvolte prietenii în pandemie, să își exprime emoțiile și opiniile personale într-un mod adaptativ, să îi cunoască și să îi accepte mai ușor pe ceilalți, să își îmbunătățească imaginea de sine.

”Știm cu toții cât de provocatoare este această perioadă, în egală măsură pentru copii, adolescenți, adulți, părinți și profesori. Noi am facilitat accesul tinerilor la programe de dezvoltare personală încă de la înființarea asociației, iar anul acesta considerăm că este și mai importantă implicarea noastră. Reacția lor ne arată că au nevoie de susținere, de înțelegere, de încurajare și, chiar dacă ne-am întâlnit cu ei doar în mediul on-line, am reușit să le transmitem optimism, să le răspundem întrebărilor, să aducem un plus care îi va ajuta să treacă mai ușor peste lunile următoare.”, a precizat dr.ing. Mihail Doruș, Președintele Asociației ACVO.

Ca de obicei, adolescenții au fost receptivi și dornici să afle cum se pot acomoda noii situații care se suprapune peste provocarea de a se familiariza cu cerințele vieții de licean.

”Apreciem astfel de inițiative, întrucât vin în sprijinul elevilor în primul rând, dar și în sprijinul cadrelor didactice și al părinților. Contextul actual afectează, fără îndoială, adolescenții, necesită capacitate de adaptare și autocunoaștere, iar elevii au nevoie de îndrumare pentru a descoperi modalități de a-și înțelege și accepta propriilor emoții, de a clădi prietenii, de a-și întreține pasiunile. Echilibrul dobândit prin încredere și acceptare este o garanție a dezvoltării armonioase a adolescentului, a reușitei sale, indiferent de circumstanțe, iar acestea rămân cele mai importante obiective atât pentru părinte, cât și pentru educator.”, a spus profesor Ariadna-Cristina Maximiuc, Directorul Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Întâlnirile cu elevii de la Liceul Teoretic ”Al.I.Cuza” din Iași fac parte din seria conferințelor ACVO, organizate de către Asociația ACVO cu scopul de contribui la dezvoltarea personală a adolescenților.