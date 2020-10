Norvegia vs România 4-0 (2-0), în „Liga Națiunilor” la fotbal

Este destul de simplu să învingi o națională precum cea a României. Câtă vreme îi ai ca adversari pe Crețu (pasator execrabil, închizător discutabil), pe Manea și Pușcaș (doi fotbaliști care se împiedică, la propriu și la figurat, din posturi diferite), pe Ianis Hagi (autoritatea tatălui și închipuirea de sine îi afectează judecata), pe Toșca („vinovat fără vină”, omul s-ar retrage, dar tot este convocat), pe Marin, Cicâldău, Iancu, Mitriță ș.a. Asistăm la rostogolirea, deloc atrăgătoare, a unei echipe care a crezut că tinerețea reprezintă singurul criteriu al performanței; nu poți intra, darmite rezista, în „fotbalul mare”, fără să te bazezi pe valoare; majoritatea tinerilor din naționala României pierde majoritatea întâlnirilor competitive; faptul poate cauza îndoieli mari față de propria persoană; nici victoria împotriva Austriei nu a construit alt caracter, doar le-a dat unora satisfacție temporară…

Programul complet din „Liga Națiunilor”/grupa României:

Vineri, 4 septembrie: Norvegia – Austria 1-2, România – Irlanda de Nord 1-1

Luni, 7 septembrie: Austria – România 2-3, Irlanda de Nord – Norvegia 1-5

Duminică, 11 octombrie: Norvegia – România 4-0, Irlanda de Nord – Austria

Miercuri, 14 octombrie: Norvegia – Irlanda de Nord, România – Austria

Duminică, 15 noiembrie: Austria – Irlanda de Nord, România – Norvegia

Miercuri, 18 noiembrie: Irlanda de Nord – România, Austria – Norvegia

Partidele care mai sunt programate (la acest sfârșit de an 2020), în „Liga Națiunilor”, cu Austria, acasă, returul cu Norvegia, de pe teren propriu și cu Irlanda de Nord în deplasare, ne-ar fi oferit, pe lângă șansa, derivată din câștigarea grupei, de a beneficia de oportunități în plus pentru calificare printr-un play-off, rezultatele influențând, direct, tragerea la sorți a preliminariilor CM 2022…