CFR Cluj vs Young Boys Berna 1-1 (0-0)

Dan Petrescu ne-a spus-o, răspicat, de fiecare dată: vrea rezultate; meciurile echipei antrenate de el nu sunt plăcute la înfățișare; scorurile, cu excepții, sunt la limită și obținute, deseori, cu dificultate…

Desigur, cel despre care am făcut vorbire nu a inventat fotbalul, doar a definit o stratagemă dintr-o strategie; organizare, fiecare are rolul său, lucrurile merg bine până acolo unde își fac loc improvizațiile (unul dintre secretele reușitei fiind folosirea jucătorului potrivit)… Nu înțeleg prin potrivit o mare valoare, la CFR Cluj nu există așa ceva: portarul nu este unic, fundașii laterali nu recuperează când și cum trebuie, nu au incursiuni prea reușite în atac, fundașii centrali sunt cam rudimentari, închizătorii incomodează (dar jocul are nevoie de noi repere pe acest post), mijlocașul central ajută exclusiv faza de blocare, nicidecum cea de atac. extremele nu prea ară banda din apărare până în atac și nu sunt prea responsabile cu centrările, „decarul” nu prea creează șanse de gol, cu fantezia din spatele atacanților, nu accelerează și nu rupe jocul, nu pasează decisiv, pentru a scoate oameni din joc (mai mult, a cam uitat să șuteze de la distanță și din lovituri libere)…

În asemenea condiții, 1-1 este binevenit, elvețienii părându-mi-se mai apți pentru a înțelege fotbalul…