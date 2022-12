Rubrica: ”Pontul Zilei cu Andreea!”📻

Vă dau bineţe de la Radio România Iaşi! Andreea sunt!

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi la nivel mondial.

Cafeaua este o băutură ce conţine cafeină, calitatea ei fiind influenţată, printre altele, de locul de cultivare.

Cafeaua conţine substanţe antioxidante care protejează celulele renale, nu conţine calorii, poate contribui la arderea grăsimilor şi facilitează digestia. Dacă o consumăm în cantităţi mari, pot apărea şi efecte precum tahicardia, nervozitate, insomnie, anemie şi o stare uşoară de dependenţă.

Ne putem bucura de o cafea şi în stare neprelucrată.

Cafeaua verde este sub formă de boabe crude, neprăjite, are o aromă mult mai intensă decat cea obişnuită şi are mai multe substanţe benefice organismului.

Cafeaua verde combate obezitatea, scade tensiunea arterială, împiedică organismul să acumuleze depozitele de grăsime, reduce pofta de mâncare şi ne dă o stare bine.

Cum preparăm cafeaua verde? Vă spun eu! Dacă o cumpărăm sub formă de boabe, o măcinăm, punem în ceaşcă şi doar turnăm apă fierbinte peste ea. După o infuzie de zece – cinsprezece minute, o strecurăm şi o îndulcim.

Dacă nu o vrem măcinată, lăsăm boabele la hidratat câteva ore, apoi le fierbem în jur de 15 minute şi o strecurăm.

Cafeaua verde nu este scumpă şi este sănătoasă!

Până data viitoare pătraţi-vă sănătoşi şi nu uitaţi să zâmbiţi!