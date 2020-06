Originals – Baby I Love Your Way – cu Bogdan Sălăvăstru

“Baby I Love Your Way”, hit-ul a americanilor de la Big Mountain a fost lansat în 1994 pe al treilea lor album de studio, “Unity”. Piesa mai poate fi auzită și pe coloana sonoră a filmului “Reality Bites” din 1994, cu Winona Ryder, Ethan Hawke și Ben Stiller. Melodia a avut un succes uriaș în întreaga lume, ajungând în top 10 în mai toată Europa și pe primul loc în Danemarca, Spania și Suedia. “Baby I Love Your Way” ajunge pe locul 6 în US Billboard Hot 100 și primește discul de aur pentru vânzări de peste 500 000 de exemplare. În Marea Britanie, piesa ajunge pe locul 2, fiind oprită de un alt cover, “Love is All Around” a celor de la Wet Wet Wet, din traseul către fruntea clasamentului. “Baby I Love Your Way” urcă până pe locul 2 în Canada și locul 4 în Australia și Noua Zeelandă.

În 1988, grupul american Will to Power lansează o versiune cover după “Baby I Love Your Way”. Piesa ajunge repede un hit, ocupă locul 1 în Billboard Hot 100 și primește discul de aur pentru vânzări de peste 500 000 de exemplare. Versiunea celor de la Will to Power ajunge pe primul loc și în Canada și Norvegia. Până acum se cunosc 37 de versiuni cover a piesei “Baby I Love Your Way”. În 1983, Diana Ross a făcut o versiune proprie pentru compilația “Anthology”. În 1977, Walter Jackson ajunge până pe locul 19 în top-ul de R&B din Statele Unite cu o versiune cover a piesei “Baby I Love Your Way”.

Versiunea originală a piesei “Baby I Love Your Way” a apărut în anul 1975 pe “Frampton”, al patrulea album de studio a britanicului Peter Frampton. El a compus acest cântec și-l lansează ca single în septembrie 1975, fără a avea succes. Un an mai târziu, în 1976 apare albumul său live “Frampton Comes Alive!” care are un succes uriaș, în special în Statele Unite, unde primește 8 discuri de platină pentru vânzări de peste 8 milioane de exemplare. Odată cu succesul acestui album, vine și aprecierea pentru “Baby I Love Your Way”. Melodia ajunge pe locul 12 în US Billboard Hot 100, pe locul 3 în Canada și doar pe poziția 43 în Marea Britanie.

Audio Originals – Baby I Love Your Way:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.