Mihail Jora (2 august 1891-10 mai 1971)

Mihail Jora (cu rădăcini în Roman–Neamţ) a fost profesor şi rector al „Academiei Regale de Muzică” din Bucureşti.

A urmat studiile la Leipzig şi la Paris. Ca profesor de compoziţie la „Conservatorul” din capitala României, a educat o întreagă pleiadă de compozitori.

Creaţia sa cuprinde balete (printre care Curtea veche, La piaţă, Când strugurii se coc şi Întoarcerea din adâncuri), suita simfonică Privelişti moldoveneşti (suită în patru părţi, care are la baza un motiv melodic din folclor: Pe malul Tazlăului, La joc, Grâu sub soare, Alai ţigănesc), poemul simfonic Poveste indică, Burlesca pentru orchestră, Simfonia în do, Balada pentru bariton şi orchestră, lucrări de muzică de cameră (printre care Cvartetul de coarde).

Rămâne unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai liedului în muzica românească.

De remarcat faptul că şi-a numit cele peste o sută de partituri de gen Cântece, tocmai pentru a sugera caracterul românesc şi particularităţile specifice care despart aceste lucrări de tradiţia liedului german, reprezentat în special de compoziţiile lui Schubert, Schumann, Brahms.

A fost printre primii compozitori care au întrezărit virtuţile artistice ale baletului.

„Uniunea Criticilor Muzicali” îi poartă numele şi organizează, anual, în Bucureşti, „Concursul Naţional de Interpretare Muzicală Mihail Jora”. Numele Mihail Jora a fost atribuit și „Studio”-ului „de Concerte Radio” /cea mai mare sală de concerte simfonice şi corale din România (1.000 de locuri)/, inclusiv Filarmonicii din Bacău…