Iaşi: Întâlnire de lucru a conducerii CJ cu firma care execută studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic de execuţie a autostrăzii A8

Conducerea Consiliului Judeţean Iaşi s-a întâlnit vineri cu reprezentanţii Consitrans, firma care se ocupă de realizarea Studiului de Fezabilitate (SF) şi a Proiectului Tehnic de Execuţie pentru autostradă A8, în vederea acordării acestora cu proiectele administraţiei locale referitoare la viitorul spital regional, extinderea aeroportului şi dezvoltare parcurilor industriale la Paşcani, Leţcani, Dumeşti.

Conform unui comunicat de presă transmis de Consiliul Judeţean, la discuţiile care au vizat traseul viitoarei autostrăzi dintre Moldova şi Ardeal au participat directorul ApaVital, Mihail Doruş, directorul DRDP Iaşi, Dănuţ Pilă, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, Paul Butnariu, reprezentanţi ai Aeroportului Internaţional Iaşi, ai Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ai Direcţiei Silvice Iaşi, precum şi primari din comunele judeţului prin care urmează să treacă autostrada.

Cu acest prilej, specialiştii Consitrans au anunţat că au în lucru patru variante de traseu pentru tronsoanele din A8 care traversează judeţul şi alte şase pentru zona municipiului Iaşi, evidenţiază sursa citată.

‘Discuţiile tehnice de astăzi au avut ca scop găsirea celei mai bune soluţii pentru ca traseul final să se armonizeze cât mai bine cu planurile de realizare a Spitalului Regional de Urgenţe, cu proiectul de dezvoltare a Aeroportului Internaţional Iaşi, cu viitoarele Parcuri Industriale din judeţ, cu zonele rezidenţiale, precum şi cu reţelele de utilităţi. În baza analizei multicriteriale, Consitrans urmează să definitiveze traseul Tg. Neamţ-Iaşi-Ungheni din A8 până la sfârşitul lunii august. Odată cu semnarea ordinului de începere a lucrărilor de proiectare a autostrăzii A8, pe tronsonul Ungheni-Iaşi-Târgu Neamţ, am început să lucrăm, cu ajutorul administraţiilor comunelor de pe traseul viitoarei autostrăzi, la actualizarea SF-ului pe baza noilor PUZ-uri şi PUG-uri, ceea ce înseamnă o economie de timp de câteva luni pentru proiectant. Am avut astăzi o discuţie tehnică în cadrul Grupului de lucru referitoare la cele patru variante de traseu propuse de proiectant, asupra cărora am intervenit cu sugestii, ţinând cont atât de nevoia de a conecta cât mai bine comunităţile la viitoarea autostradă, cât şi de celelalte proiecte în derulare. Mulţumesc pe această cale proiectantului pentru flexibilitatea de care a dat dovadă în stabilirea traseului, luând în calcul planurile noastre de dezvoltare a parcurilor industriale în judeţ, la Paşcani, Leţcani, Dumeşti‘, a afirmat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe, potrivit comunicatului menţionat.

În opinia lui Alexe, succesul proiectului A8 depinde şi de buna comunicare interinstituţională, motiv pentru care a dat asigurări că instituţia sa va fi ‘un liant între autorităţile centrale, cele locale şi proiectant’ pentru a ne apărea blocaje în probleme birocratice, să fie accelerat ritmul de implementare şi să termenii de livrare să fie respectaţi.

‘Mă bucur că echipa proiectantului s-a arătat optimistă că primele studii geotehnice, de la kilometrul 12 până la intersecţia cu DJ208, pot fi realizate mai devreme decât era planificat, iar cât de curând vor fi comunicate traseele de către CNAIR, astfel încât să poată fi aleasă cea mai bună variantă pentru Autostrada Unirii‘, a mai declarat Costel Alexe. AGERPRES